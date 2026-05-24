Ovan

Pred vama je dinamična nedelja puna obaveza, ali i prilika da završite nešto što dugo odlažete. Na poslu će se tražiti brze reakcije i snalažljivost, a upravo tu ćete pokazati koliko možete. U ljubavi dolazi do otvorenijeg razgovora sa partnerom, dok slobodni Ovnovi mogu upoznati osobu koja ih momentalno privlači. Obratite pažnju na umor i manjak sna.

Bik

Fokus će biti na finansijama i sigurnosti. Mogući su dodatni troškovi, ali i prilika za novu saradnju ili dodatni prihod. Emotivno ćete želeti više pažnje i stabilnosti, pa ćete jasno pokazivati šta vam prija, a šta ne. Kraj nedelje donosi mirniju energiju i više vremena za porodicu.

Blizanci

Ulazite u period u kom ćete biti u centru pažnje. Komunikacija vam ide od ruke, pa je ovo odličan trenutak za pregovore, razgovore i nove kontakte. U ljubavi su moguće neočekivane poruke ili obnavljanje kontakta sa osobom iz prošlosti. Pazite da ne obećate više nego što realno možete da ispunite.

Rak

Bićete emotivniji nego inače i imaćete potrebu da se povučete od ljudi koji vam crpe energiju. Poslovno dolazi do manjeg pritiska, ali ćete uspeti da završite sve što je potrebno ako se bolje organizujete. Ljubavna situacija postaje jasnija krajem nedelje, posebno kod onih koji su bili u dilemi.

Lav

Nedelja donosi društvena dešavanja, nova poznanstva i više izlazaka nego inače. Imaćete utisak da vam se vraća motivacija koju ste izgubili prethodnih nedelja. Poslovno se otvara mogućnost za saradnju sa osobom koja ima jak uticaj. Ljubavni život postaje zanimljiviji, posebno slobodnim Lavovima.

Devica

Pred vama je ozbiljnija nedelja u kojoj ćete mnogo razmišljati o budućnosti i stabilnosti. Posao vam donosi odgovornost, ali i priliku da pokažete koliko ste pouzdani. U emotivnim odnosima važno je da ne analizirate baš svaki detalj jer biste mogli stvoriti nepotrebnu tenziju. Mogući su problemi sa napetošću i stresom.

Vaga

Poželećete promenu, makar kroz kraće putovanje, izlazak ili upoznavanje novih ljudi. Nedelja je dobra za donošenje odluka vezanih za posao, edukaciju ili planove za leto. U ljubavi dolazi više romantike i nežnosti, a pojedine Vage mogu započeti odnos na daljinu ili preko društvenih mreža.

Škorpija

Mnoge stvari koje su bile nejasne sada polako izlaze na videlo. Intuicija vam je pojačana i lako ćete procenjivati ljude. Finansijska situacija se postepeno stabilizuje, ali izbegavajte impulsivne troškove. U ljubavi su moguće ljubomorne scene ili razgovori koji menjaju tok odnosa.

Strelac

Partnerski odnosi biće glavna tema narednih dana. Moraćete da pronađete balans između svojih potreba i očekivanja drugih ljudi. Poslovno vam stižu nove ideje i mogućnost kraćeg puta ili saradnje sa inostranstvom. Slobodni Strelčevi mogli bi da uđu u vrlo uzbudljiv flert.

Jarac

Očekuje vas naporna, ali produktivna nedelja. Imaćete mnogo obaveza, ali ćete uspeti da završite i više nego što ste planirali. Važno je da ne zapostavite odmor i zdravlje. U ljubavi partner može tražiti više pažnje, dok slobodni Jarčevi upoznaju osobu kroz posao ili svakodnevne aktivnosti.

Vodolija

Kreativnost i želja za promenom biće veoma naglašeni. Mnogi pripadnici znaka razmišljaće o novim planovima, promeni izgleda ili drugačijem načinu života. Ljubav donosi uzbuđenje i nepredvidive situacije. Na poslu izbegavajte sukobe sa autoritetima jer bi lako moglo doći do rasprava.

Ribe

Porodica i privatni odnosi dolaze u prvi plan. Imaćete potrebu za mirom i stabilnošću, ali će vas pojedine situacije primorati da donesete važnu odluku. Poslovno se polako otvara bolji period, posebno za Ribe koje planiraju promenu posla ili dodatni angažman. Emotivno dolazi više iskrenosti i topline.