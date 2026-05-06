Paprika je jedna od najzahtevnijih, ali i najzahvalnijih povrtarskih kultura za uzgoj, pod uslovom da joj se posveti dovoljno pažnje. Voli sunce, redovno zalivanje i čistu, negovanu baštu. Međutim, iako izgleda nežno i stabilno, u praksi je često na meti brojnih štetočina i bolesti koje mogu ozbiljno da ugroze prinos.

Jedan od problema je kukuruzni moljac, koji najčešće napada kukuruz, ali može da pređe i na papriku. Njegove larve oštećuju plodove, koji postaju crvljivi i propadaju. Zbog toga se savetuje da se paprika ne sadi blizu kukuruza, kao i da se nakon žetve kukuruza ostaci biljaka duboko zaoru kako bi se smanjila pojava štetočine.

Druga česta napast su zelene breskvine vaši, koje se lako šire i brzo napadaju biljku. Kada se njihov broj poveća, potrebno je reagovati insekticidima, ali se naglašava da se hemijska zaštita koristi samo kada je zaista neophodno.

Kalifornijski trips je još jedan štetni insekt koji napada papriku u dve faze rasta, prvo dok biljka razvija listove, a zatim tokom formiranja plodova. Protiv njega se koriste specijalizovani preparati, uz pažljivo doziranje.

Pored insekata, paprika je osetljiva i na bolesti poput plamenjače, koja napada koren i vrat biljke, a zatim se širi na plodove, izazivajući truljenje. Preventiva i pravovremena zaštita su ključne, naročito nakon presađivanja.

Tu je i bela trulež, koja se javlja u vlažnim uslovima i napada stabljiku pri zemlji, šireći se dalje po biljci. Najvažnija zaštita od ove bolesti je dobra drenaža i izbegavanje preteranog zalivanja.

U suštini, uspešan uzgoj paprike zavisi od pravovremene zaštite, dobre prevencije i pažljivog održavanja zemljišta i uslova u kojima raste.