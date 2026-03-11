Kuvanje testenine deluje jednostavno, ali postoje male kulinarske tajne koje mogu značajno uticati na krajnji ukus jela. Jedna od najčešćih grešaka je dodavanje ulja u vodu tokom kuvanja, jer mnogi veruju da će tako sprečiti lepljenje testenine.

Međutim, stručnjaci objašnjavaju da ulje zapravo nema veliki efekat dok se testenina kuva, jer ostaje na površini vode. Problem nastaje kasnije, kada se mali sloj ulja zadrži na testenini nakon ceđenja, pa se sos teže zadržava na njoj. Zbog toga mnogi kuvari savetuju da se ulje uopšte ne dodaje u vodu.

Mnogo važniji sastojak je so, koja omogućava da se testenina začini još tokom kuvanja i dobije bogatiji ukus. Takođe, preporučuje se da se sačuva malo vode u kojoj se testenina kuvala, jer sadrži skrob koji može pomoći da se sos zgusne i postane kremastiji.

Još jedan koristan trik je da se testenina ne skuva potpuno u vodi, već da ostane blago čvrsta, odnosno "al dente", a zatim da se kratko dovrši u tiganju sa sosom kako bi upila dodatni ukus. Važno je i da u šerpi ima dovoljno vode kako bi se testenina slobodno kretala tokom kuvanja. Kada se priprema na ovaj način, jednostavna testenina može postati veoma ukusan obrok bez nepotrebnih dodataka.



