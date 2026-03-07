Svi s nestrpljenjem čekamo prve zrake sunca kako bismo otvorili vrata terase i pretvorili dom u zelenu oazu. Ipak, sunce ume da zavara. Iako termometar tokom dana pokazuje prijatnih 20 stepeni, prerano iznošenje cveća napolje može biti kobna greška koja će vas skupo koštati gubitka omiljenih sadnica.

Najveći rizik ne predstavljaju dnevne temperature, već uslovi tokom noći. Zemlja je i dalje hladna, a vazduh promenljiv i nepredvidiv.

Najbezbednije vreme za trajno premeštanje sobnih biljaka na otvoreno jeste nakon što prođu ledeni sveci, što se kalendarski poklapa sa drugom polovinom maja, kada jutarnje temperature stabilno prelaze 10 stepeni Celzijusa.

Prolećni mrazevi su posebno opasni jer biljke koje su prezimile u toplim, zaštićenim uslovima stana doživljavaju temperaturni šok pri naglom izlaganju hladnoći. Njihove ćelije nisu prilagođene niskim temperaturama, pa čak i slab mraz u ranim jutarnjim satima može oštetiti mlade listove i pupoljke.

Mnogi početnici u baštovanstvu, ohrabreni lepim vremenom već početkom aprila, odmah iznose sve saksije napolje. Međutim, dovoljna je samo jedna hladna noć da sav njihov trud bude uništen. Prolećni mrazevi su posebno podmukli jer se često pojave posle niza toplih i sunčanih dana, kada se čini da je hladnoća zauvek prošla.

Prvih nekoliko dana iznosite saksije napolje samo na dva do tri sata, i to tokom najtoplijeg dela dana.

Držite biljke u polusenci jer direktno sunce može oštetiti listove koji su navikli na sobne uslove i blažu svetlost.

Svakog narednog dana produžavajte boravak napolju za jedan do dva sata kako bi se biljke postepeno prilagodile spoljnim uslovima.

Nakon sedam do deset dana, ukoliko su noćne temperature dovoljno visoke i stabilne, biljke mogu ostati napolju i tokom noći.

