Prema feng šuiju, jedan jednostavan večernji ritual može doprineti mirnijem snu, postavljanje čaše vode pored kreveta. Voda se u ovom učenju smatra simbolom protoka energije, pročišćenja i obnavljanja prostora tokom noći.

Veruje se da sveža voda, stavljena na noćni stočić neposredno pred spavanje, može pomoći da se stvori osećaj harmonije i smanji napetost. Ujutru se savetuje da se voda prospe i zameni novom, jer se time simbolično uklanja negativna energija i omogućava "reset" prostora.

Najbolje je da čaša bude providna i čista, a preporuka je da stoji sa leve strane kreveta, jer se ta strana povezuje sa emocionalnom i prijemčivom energijom. Ne treba je držati ispod kreveta niti iza vrata, kako bi energija mogla slobodno da cirkuliše i zadrži sklad u prostoru.