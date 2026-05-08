Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da pojava hantavirusa na kruzeru „Hondijus“ ne predstavlja početak nove pandemije, ali da stručnjaci pažljivo prate situaciju zbog neobičnog načina širenja infekcije na brodu.

Iz SZO poručuju da se virus ne prenosi lako među ljudima i da je za zarazu uglavnom potreban produžen bliski kontakt.

– Ovo nije kovid niti grip. Hantavirus se širi potpuno drugačije – objasnila je epidemiološkinja Marija van Kerhove.

Na kruzeru su uvedene stroge mere: putnici su zamoljeni da ostanu u kabinama, sprovodi se dezinfekcija prostora, a svi sa simptomima odmah se izoluju.

Generalni direktor SZO Tedros Adanom Gebrejesus rekao je da je rizik za lokalno stanovništvo na Kanarskim ostrvima nizak, iako brod plovi upravo ka toj destinaciji.

Posebnu pažnju izazvala je izjava stručnjaka iz SZO da ovakav scenario do sada nije viđen.

– Neobično je da je do transmisije došlo na brodu. To je specifično okruženje i želimo detaljno da razumemo kako je do prenosa došlo – rekla je doktorka Anais Legand.

U međuvremenu je američki CDC aktivirao „nivo 3“ vanredne situacije, što predstavlja najniži stepen uzbune, ali podrazumeva formiranje posebnog tima koji prati razvoj situacije.

Prema poslednjim informacijama, tri osobe koje su bile na kruzeru preminule su, dok se zdravstveno stanje više od 100 putnika i dalje prati. Zdravstvene službe u nekoliko američkih država nadziru putnike koji su se vratili sa putovanja, ali za sada nema prijavljenih simptoma među njima.