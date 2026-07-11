Neki životni periodi mogu delovati kao stalna borba u kojoj se svaki novi pokušaj završava dodatnim umorom. Ipak, za tri horoskopska znaka dolazi vreme olakšanja i lepih promena, kao nagrada za svu istrajnost i strpljenje koje su pokazali.

Ako ste se dugo pitali kada će se teret koji nosite konačno smanjiti, ove subote astrološki uticaji donose osećaj preokreta i nade onima koji su prošli kroz najviše izazova. Period odricanja polako ostaje iza njih, a pred njima se otvara put ka miru, zadovoljstvu i ostvarenju onoga što su dugo priželjkivali.

Devica

Godinama ste bili osoba koja je preuzimala najveći teret, rešavala probleme i pomagali drugima, često bez mnogo pitanja i priznanja. Sada dolazi vreme da se stvari promene. U sredu popodne može stići vest, poziv ili poslovna prilika koja vraća deo vrednosti za sve ono što ste ulagali u tuđe ciljeve.

Nemojte donositi odluku na brzinu. Dajte sebi vremena da razmislite i sagledate situaciju mirno, bez previše emocija. Ovaj period Devici donosi priznanje za svu energiju koju je trošila brinući o drugima. Finansijski napredak dolazi postepeno, kroz manje prilike i promene koje se vremenom pretvaraju u stabilnost.

Škorpija

Nešto što ste dugo nosili u sebi, bilo da je reč o starom sukobu, raskidu ili bolnim rečima, sada počinje da gubi uticaj na vaš život. Škorpiji se vraća osećaj unutrašnjeg mira kroz razgovor koji je dugo odlagala. Do kraja meseca primetićete da je teret manji, da se osećate slobodnije i da ponovo lakše pronalazite svoj mir.

Ne pokušavajte da vratite nešto po svaku cenu, ali nemojte ni zatvoriti vrata ako se neko odluči da vam se približi. Verujte svom osećaju, jer vas intuicija može usmeriti ka pravom odgovoru. Iza svega se krije jedna istina koju ste možda dugo skrivali čak i od samih sebe.

Ribe

Ribama je prethodni period doneo mnogo emotivnih izazova i trenutaka kada su svoju tugu skrivale od drugih. Sada se taj ciklus završava. U prvoj polovini meseca vraća se osećaj bliskosti i podrške kroz porodicu ili prijateljstvo iz prošlosti koje ponovo dobija značaj. Blagoslov za Ribe dolazi kroz ljude koji pokazuju da nisu zaboravljene, a ne kroz materijalne stvari.

Dopustite drugima da vam pomognu umesto da sve probleme pokušavate da rešite sami. U petak uveče može stići poruka koja će vam promeniti raspoloženje i doneti novu nadu. Nemojte je odbaciti zbog ponosa ili straha.

Zašto baš ova tri znaka sada ulaze u povoljniji period?

Devica, Škorpija i Ribe dugo su prolazile kroz situacije koje su zahtevale mnogo strpljenja, snage i odricanja. Sada dolazi vreme kada mogu osetiti olakšanje i povratak pozitivne energije. Promene ne dolaze kao iznenadni dobitak, već kroz male, ali značajne trenutke koji svakodnevni život čine mirnijim i lepšim.

Kako sačuvati ono lepo što dolazi

Ova tri znaka toliko su navikla na izazove da bi mir i dobre vesti mogli delovati neobično. Nemojte unapred očekivati prepreke tamo gde dolazi nešto pozitivno. Kada se pojavi nova prilika ili lep trenutak, prihvatite ga bez stalnog straha da će nešto krenuti po zlu.

Promene dolaze onda kada im napravite prostor. Ovaj period vas podseća na jednu važnu stvar: dozvolite sebi da verujete u bolje dane i da ne tražite stalno razlog za brigu.

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