Održavanje hidratacije je ključno za sprečavanje zdravstvenih problema povezanih sa vrućinom, poput toplotne iscrpljenosti, kada temperature porastu.

Ako se posebno mnogo znojite tokom leta, možda se pitate da li treba da povećate unos elektrolita (posebno zato što su elektrolitski praškovi postali veoma popularni na društvenim mrežama i u prodavnicama zdravlja).

Stručnjaci su otkrili šta treba da znate o elektrolitima i da li su telu potrebni u većim količinama tokom leta.

Šta su elektroliti i zašto su nam potrebni?

Elektroliti su minerali koji imaju električni naboj, što znači da provode struju i omogućavaju pravilno funkcionisanje organizma, objašnjava Ema Šelton, registrovani nutricionista-dijetetičar (RDN) iz organizacije ,,Married to Health" za Real Simple.

„Oni su neophodni za rad nervnog sistema, kontrolu mišićne koordinacije, ravnotežu tečnosti unutar i izvan ćelija, kao i za podršku imunom sistemu“, kaže Šeltonova. „Bez elektrolita, mozak ne bi mogao da funkcioniše, a srce ne bi moglo da kuca.“

Različiti elektroliti, među kojima su natrijum, kalijum, magnezijum i kalcijum, imaju različite uloge u organizmu.

Kada su potrebni dodatni elektroliti?

Elektrolite prirodno gubimo kada gubimo tečnost — na primer kroz dijareju, povraćanje, mokrenje i znojenje. Uobičajeno to nije problem, objašnjava doktorka Šajen Falat, pomoćnica medicinskog direktora odeljenja hitne pomoći za odrasle u Univerzitetskom medicinskom centru Merilenda.

„U normalnim fiziološkim uslovima, telo uglavnom održava ravnotežu između unosa i gubitka elektrolita“, kaže ona. „Međutim, pojačano znojenje tokom vrućih i vlažnih uslova može značajno ubrzati gubitak elektrolita i vode. Ako se nadoknađuje samo voda, bez elektrolita, može doći do narušavanja te ravnoteže.“

Pored toga, određena medicinska stanja i lekovi takođe mogu ubrzati gubitak elektrolita.

Iako se leti više znojimo, napici sa elektrolitima često nisu neophodni, kaže Šeltonova. „Ako ste uglavnom neaktivni i boravite u klimatizovanom prostoru, verovatno vam neće biti potreban dodatni unos elektrolita.“

U stvari, Falatova upozorava da prekomeran unos elektrolita može pogoršati probleme poput visokog krvnog pritiska ili poremećaja srčanog ritma. Kao i u većini prehrambenih preporuka, ključ je u ravnoteži.

„Kada se ta ravnoteža poremeti, mogu se javiti umor, grčevi u mišićima ili slabost, mučnina, glavobolja ili nepravilan rad srca“, kaže Falatova. Simptomi zavise od toga koji elektroliti nedostaju ili ih ima previše.

Ipak, povećan unos elektrolita može biti koristan ako vežbate duže vreme po vrućini i mnogo se znojite, ili ako imate stomačne tegobe poput dijareje i povraćanja, jer tada telo gubi više elektrolita, dodaje Falatova.

Koji je najbolji način da unesemo elektrolite?

Elektrolite uglavnom dobijamo kroz hranu i piće, pa je uravnotežena ishrana najvažnija za održavanje zdravih nivoa, kažu stručnjaci.

Iako postoji mnogo gotovih napitaka, preporučuje se da se elektroliti prvenstveno unose kroz hranu. „Najbolji način za obnavljanje elektrolita je ishrana bogata nutrijentima“, kaže nutricionistkinja Natalija Volš iz kompanije ,,JM Nutrition".

Ona savetuje da se izbegavaju gotovi napici koji mogu sadržati velike količine šećera i natrijuma. Umesto toga, treba se fokusirati na raznovrsnu hranu poput orašastih plodova, semenki, mlečnih proizvoda, voća i povrća, koji prirodno sadrže elektrolite.

Naravno, i dalje je važno unositi dovoljno vode.

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