Ovan

Sreda vam donosi snažan nalet energije i potrebu da završite ono što ste započeli. Imaćete osećaj da želite da ubrzate stvari ali je važno da ne reagujete impulsivno. Fokus na jedan cilj donosi vam osećaj uspeha i zadovoljstva.

Bik

Prija vam stabilnost i mir ali okolnosti mogu tražiti da budete fleksibilniji nego inače. Nemojte se zatvarati za promene jer vam mogu doneti novu sigurnost i drugačiji pogled na situaciju. Posvetite pažnju sebi i svom unutrašnjem balansu.

Blizanci

Komunikacija je naglašena i možete imati mnogo razgovora poruka ili novih informacija. Neko vam može dati zanimljiv savet ili inspiraciju za naredni period. Važno je da ne rasipate energiju na previše stvari odjednom.

Rak

Emocije su pojačane i možete biti osetljiviji na ponašanje ljudi oko sebe. Pokušajte da ne donosite zaključke na osnovu trenutnog osećaja već da sagledate širu sliku. Razgovor sa bliskom osobom može vam pomoći da pronađete mir.

Lav

Imate priliku da zablistate kroz ono što radite ili govorite. Ljudi primećuju vašu energiju i samopouzdanje pa vam podrška dolazi prirodno. Sreda vam donosi osećaj motivacije i inspiracije.

Devica

Fokusirani ste na obaveze detalje i organizaciju i možete biti veoma produktivni. Ipak pokušajte da ne budete previše strogi prema sebi ako nešto ne ide savršeno. Važno je da održite balans između rada i odmora.

Vaga

Odnosi sa drugima dolaze u prvi plan i može se pojaviti potreba za kompromisom ili iskrenim razgovorom. Važno je da jasno izrazite svoje potrebe ali i da saslušate drugu stranu. Tako dolazi do ravnoteže.

Škorpija

Intuicija vam je snažna i možete jasno osetiti šta se krije iza neke situacije. Period je dobar za donošenje važnih odluka ali i za oslobađanje od nečega što vas emotivno opterećuje.

Strelac

U vama se budi želja za promenom novim iskustvima i širenjem vidika. Možda ćete razmišljati o planovima putovanju ili učenju nečega novog. Donosi vam optimizam i inspiraciju.

Jarac

Fokusirani ste na ciljeve odgovornosti i dugoročne planove. Možete postići mnogo ako ostanete organizovani i strpljivi. Kratak odmor ili promena ritma mogu vam prijati više nego što mislite.

Vodolija

Nove ideje i inspiracija dolaze spontano i mogu vam otvoriti nove mogućnosti. Razgovor sa nekim može vam dati potpuno drugačiji pogled na situaciju. Period je dobar za kreativnost i razmišljanje o budućnosti.

Ribe

Osećajnost i intuicija su pojačani i možete dublje doživljavati energiju ljudi oko sebe. Potrebno vam je više mira tišine i vremena za sebe kako biste održali unutrašnji balans i emotivnu stabilnost, piše naša astrološkinja Nena Janković.