Shakira je proteklog vikenda održala spektakularan koncert na čuvenoj plaži Copacabana u Rio de Janeiro, gde ju je slušalo čak dva miliona ljudi. Ipak, osim muzike i energije, pažnju javnosti privukao je i njen emotivni govor tokom nastupa.

Pop zvezda, koja sledeće godine puni 50 godina, obratila se publici i dotakla svog nekadašnjeg odnosa sa fudbalerom Gerard Piqué.

Tokom koncerta podelila je ličnu poruku koja je odjeknula širom sveta:

„Da li ste znali da u Brazilu ima više od 20 miliona samohranih majki koje se svakodnevno bore za svoju porodicu? Ja sam jedna od njih“, rekla je, jasno aludirajući na situaciju u kojoj se nalazi nakon raskida sa bivšim partnerom.

Ovom izjavom mnogi su zaključili da je želela da poruči kako Žerar Pike ne učestvuje dovoljno u brizi o njihovim sinovima, 13-godišnjem Milanu i 11-godišnjem Saši.

Podsetimo, pevačica i fudbaler bili su zajedno od juna 2010. godine, kada su se upoznali tokom snimanja spota za pesmu Waka Waka (This Time for Africa), koja je bila himna Svetskog prvenstva u fudbalu te godine. U početku su svoju vezu krili od javnosti, ali su ubrzo započeli zajednički život u Barseloni, gde su godinama važili za jedan od najpoznatijih parova.