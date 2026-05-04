Shakira je proteklog vikenda održala spektakularan koncert na čuvenoj plaži Copacabana u Rio de Janeiro, gde ju je slušalo čak dva miliona ljudi. Ipak, osim muzike i energije, pažnju javnosti privukao je i njen emotivni govor tokom nastupa.

Pop zvezda, koja sledeće godine puni 50 godina, obratila se publici i dotakla svog nekadašnjeg odnosa sa fudbalerom Gerard Piqué.

Tokom koncerta podelila je ličnu poruku koja je odjeknula širom sveta:

„Da li ste znali da u Brazilu ima više od 20 miliona samohranih majki koje se svakodnevno bore za svoju porodicu? Ja sam jedna od njih“, rekla je, jasno aludirajući na situaciju u kojoj se nalazi nakon raskida sa bivšim partnerom.

https://images.openai.com/static-rsc-4/LsWy64z5q8OJq8CIfXRmBRuBmgcnD95BVXou3PkZuONGLOxHUqU6ddGEp7qywD8jSmOGw_mcsfUpsu9qBCVc85vVwbBxhD-iEBbUX-eCKVMPAx-aiaDS2mWs5Wkr21WoiF9_DGTx6htHZUT9kkPc9QdpwQwlFlQrV_E-Eli4ZtUCTMBWjN3hZoXCY0YvzUlz?purpose=fullsize
https://images.openai.com/static-rsc-4/aIvDbzPZEBIvLQGi3BJXlYRY_m5PX27r6CyeqTWK1ZV7ofick_quLF0pDWvyFeYU85vqhO7Zgse6g-OCsxS5g3FKfZuKjI7ZxzqAitmBt5dcYZDX99ihNHbamAnExNX3Lw4tcesijmbtOMf889cH95SRrvMXxCgUYfONx-EtSR16E4vprV9qkFTDlsMjbDz5?purpose=fullsize
https://images.openai.com/static-rsc-4/R2SOTt15dacJRLwfNlfBkACssmEuTouQ1ex9jzm5wWqx_TnEQjdkV4OIdUP3HdlwhIGbpnudS95HBbEwLwlG7ireL-R0JY7I5d8zlN9wOLI_FBGK4Uwkl4ZnDAzwiBrQWm6pJInxIiNOtsa6NwWrSkmsBNU9PTRfRuKEbATpSi-A1AAKBgQGtOLygoGGMFws?purpose=fullsize
6

Ovom izjavom mnogi su zaključili da je želela da poruči kako Žerar Pike ne učestvuje dovoljno u brizi o njihovim sinovima, 13-godišnjem Milanu i 11-godišnjem Saši.

Podsetimo, pevačica i fudbaler bili su zajedno od juna 2010. godine, kada su se upoznali tokom snimanja spota za pesmu Waka Waka (This Time for Africa), koja je bila himna Svetskog prvenstva u fudbalu te godine. U početku su svoju vezu krili od javnosti, ali su ubrzo započeli zajednički život u Barseloni, gde su godinama važili za jedan od najpoznatijih parova.