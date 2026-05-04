Da biste terapija za krvni pritisak imala najbolje rezultate, lekove bi trebalo piti pre odlaska na spavanje, kažu istraživači u Evropskom zdravstvenom žurnalu.

Tablete imaju veći potencijal u sprečavanju srčanog udara ukoliko se uzimaju pred spavanje, a ne ujutru – pokazuje nova obimna studija.

Ovo je najveće istraživanje o lekovima za krvni pritisak i uključilo je više od 19.000 ljudi koji primaju terapiju.

Sinhronizacija uzimanja tableta sa biološkim satom

Naučnici veruju da biološki sat određuje kako ćemo reagovati na lekove.

Postoje čvrsti dokazi da mnogi različiti lekovi, uključujući i tablete za srce, mogu da rade bolje kada se uzimaju u određeno vreme u toku dana.

Krvni pritisak bi prirodno trebalo da pada noću, kada odmaramo i spavamo.

Ako to nije slučaj i pritisak je konstantno visok, osoba je onda u povećanom riziku od srčanog udara, kažu naučnici.

Istraživači navode da uzimanje lekova uveče pomaže održavanju normalnog krvnog pritiska tokom noći kod pacijenata koji imaju dijagnozu visokog krvnog pritiska – što doktori nazivaju hipertenzijom.

Kako je rađeno istraživanje?

Pacijenti su nasumično podeljeni u dve grupe, u jednoj grupi su bili oni koji tablete uzimaju ujutru, a u drugoj oni koji lekove piju uveče.

Istraživači su pratili šta se dešavalo sa pacijentima tokom narednih pet i više godina.

Pacijenti koji su terapiju uzimali uveče, imali su skoro 50 odsto manje šanse da dožive srčani udar. Oni i koji su uzimali lekove pred spavanje, imali su znatno niži prosečan krvni pritisak i noću i tokom dana. Takođe, pritisak im je noću bio niži od pritiska pacijenata koji su uzimali tablete svakog jutra.

Vodeći istraživač profesor Ramon Hermida sa Univerziteta u Viku kaže da će doktori možda želeti da pacijentima preporuče i u koje vreme bi trebalo da piju lekove.

Profesor Hermida kaže da je potrebno uraditi još istraživanja među različitim grupama pacijenata, kao i da bi trebalo proveriti da li različiti brendovi tableta pokazuju iste rezultate.

„Iako ovo istraživanje podržava prethodne nalaze u ovoj oblasti, potrebna su dalja istraživanja među etničkim grupama i ljudima koji rade u smenama, kako bi se dokazalo da je uzimanje lekova za krvni pritisak noću korisnije za kardiovaskularno zdravlje“, rekao je on.

Vanesa Smit iz Britanske fondacije za srce kaže da ukoliko trenutno uzimate tablete za krvni pritisak, važno je da se posavetujete sa lekarom ili farmaceutom pre nego što promenite vreme uzimanja terapije.

„Možda postoje posebni razlozi zbog kojih vam je lekar rekao da uzimate tablete ujutru ili uveče“, kaže ona.

