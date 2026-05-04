-Ovaj fenomen se zove Rejnoov sindrom i najčešće se javlja kada je telo izloženo hladnoći ili stresu. objašnjava Marija Vasić, lekar opšte medicine za Naj ženu. - U normalnim uslovima, organizam sužava krvne sudove kako bi sačuvao toplotu za vitalne organe. Kod ovog fenomena, ta reakcija “pretera”. Krvni sudovi u prstima se naglo zatvaraju, čak i bez ozbiljnog razloga, poput držanja hladnog pića ili stresa. Zbog toga dolazi do karakteristične promene boja: bela, kada krv prestane da dolazi, plava, kada tkivo ostane bez kiseonika, crvena, kada se cirkulacija vrati. Topla voda često ubrzava oporavak, jer pomaže širenju krvnih sudova.

Koliko je čest i ko je u riziku?

Oko tri do petodsto ljudi širom sveta ima ovaj problem, a žene su pogođene mnogo češće nego muškarci. U većini slučajeva (80–90%), ovaj sindrom je primarni, što znači da nije povezan sa drugim bolestima. Neprijatan je, ali nije opasan. Međutim, kod 10 do 20 odsto ljudi može biti znak ozbiljnijeg problema. Najčešće se povezuje sa sklerodermijom, autoimunom bolešću koja utiče na kožu i unutrašnje organe.

Koji su znaci za oprez? Prvi napadi nakon 40. godine, rane na prstima koje ne zarastaju, jedna ruka reaguje mnogo jače od druge, otečeni prsti, sitne crvene tačkice oko noktiju... U tim slučajevima važno je javiti se reumatologu, koji može jednostavnim analizama da utvrdi o čemu se radi.

Kako da ublažite simptome?

Kod blažih oblika pomaže da zagrejte telo, ne samo ruke – važni su i glava i trup i da smanjite stres ako znate kako. Sve u svemu, ova pojava nije opasna, ali ako se javlja češće važno je da se obratite lekaru.