Anonimna žena požalila se da je jako ljuta na svoju svekrvu nakon što nije ispoštovala njenu želju i na svoju ruku je objavljivala fotografije njenog tek rođenog sinčića, odnosno svog unuka na društvenim mrežama.

Pišući na roditeljskom forumu Mumsnet, mlada majka objasnila je kako ona lično tokom cele trudnoće nije ništa o tome pisala na društvenim mrežama jer smatra kako je to privatna stvar i da je njena svekrva vrlo dobro upoznata s njenim pravilima, ali svejedno se na njih oglušila.

Besna snaja priznaje da je nervira što ne poznaje puno ljudi na listi prijatelja svoje svekrve koji fotografije mogu da vide, a uostalom, ako sama ne eksponira svoje dete na društvenim mrežama, pita se odakle njenoj svekrvi hrabrost da to sebi uzme za pravo.

Jedan detalj je naročito zanimljiv

"Jesam li nerazumna ako me jako ljuti činjenica da je moja svekrva promenila svoju naslovnu sliku na Fejsbuku i stavila fotografiju lica moje bebe bez moje saglasnosti? Nikad nisam ništa objavljivala na društvenim mrežama o svojoj trudnoći i smatram da bilo kakvo objavljivanje mog deteta na internetu treba da bude moja odluka. Naročito jer ja nemam nikakvu kontrolu nad njenim postavkama privatnosti i listom prijatelja. Objavila je i fotku na kojoj drži mog sina, na kojoj su i moj partner i njegova sestra. Istovremeno mene nije nigde ni objavila ni spomenula?", pita se novopečena majka.

Dok su mnogi korisnici Mumsneta saosećali s njom i nagovarali je da razgovara sa suprugom, koji bi trebalo da reši problem sa svojom majkom, drugi kažu da bi ipak ona sama trebalo direktno da joj se suprotstavi.

Ipak, postoje i oni koji kažu da im ne bi smetalo kada bi bake ili drugi članovi porodice delili fotografije njihove dece na internetu.

"A šta misliš, šta će se dogoditi s tim fotografijama? Praviš od muve magarca i baš preteruješ", poručila je zabrinutoj majci jedna forumašica.

Ljudi iz tog "klana", naime, ne vide ništa sporno u fotografijama dece na internetu jer "svi to rade", dok protivnici zastupaju stav da su deca maloletna i da se njihova privatnost bespotrebno izlaže potencijalno nepoznatim ljudima, čije namere nisu poznate.

"Oni koji su nam bliski videće naše unuke uživo ili na našim fotografijama koje imamo, a oni koji su nam samo poznanici, nemaju ništa od tih fotografija. Uostalom, dalekim rođacima uvek se može poslati mejl s fotografijama", zaključila je jedna komentatorka.