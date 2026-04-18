Bivša vojvotkinja od Jorka, Sara Ferguson, izjavila je da se oseća napušteno od strane kraljevske porodice i da strahuje od povratka u Veliku Britaniju, nakon što je njeno ime više puta pomenuto u dokumentima povezanim sa osuđenim se*sualnim prestupnikom Džefrijem Epstino,.

Prema pisanju medija, Ferguson trenutno boravi u luksuznoj brvnari u Alpima, gde cena noćenja iznosi oko 2.300 evra, prenosi Evening Standard.

List The Sun navodi da je fotografisana u tom planinskom skloništu nekoliko meseci nakon njenog poslednjeg javnog pojavljivanja.