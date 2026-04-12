Ketrin Zita-Džouns i u 56. godini izgleda gotovo isto kao na početku karijere, a mnogi se pitaju u čemu je njena tajna. Glumica otkriva da ključ nije u dijetama, već u načinu ishrane i balansu koji održava.

Uz redovnu fizičku aktivnost, posebnu pažnju posvećuje onome što jede. Tokom radne nedelje drži se zdrave i kontrolisane ishrane, dok vikendom sebi dozvoljava opuštanje i uživanje u omiljenoj hrani.

Dan započinje rano, uz kafu i šetnju psa, a doručak prilagođava godišnjem dobu. Zimi bira ovsenu kašu sa voćem, dok leti jede laganiji doručak poput jogurta sa granolom i bobicama.

Za ručak najčešće jede lagane obroke poput salate uz piletinu, ribu ili povrće, i trudi se da obroke deli sa porodicom. Udata je za Majkla Daglasa, sa kojim neguje porodične rituale i zajedničke obroke.

Večera je takođe umerenog tipa, ali ne krije da uživa u ukusnoj hrani, posebno u jelima poput karfiola sa sirom, koji je podseća na detinjstvo.

Ipak, ono što je izdvaja jeste balans – tokom nedelje disciplina, a vikendom uživanje u pravom porodičnom doručku, slatkišima i desertima.

Njena poruka je jasna: nije poenta u strogim dijetama, već u održivom načinu života koji uključuje i uživanje.

Video: