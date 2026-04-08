Skoro svako je barem jednom čuo primedbu na način na koji sedi. Upozorenja poput "Nemoj sedeti prekrštenih nogu, uništićeš kolena", "Dobićeš proširene vene" ili jednostavno "Sedi uspravno" deo su niza zdravstvenih saveta koje mnogi pamte iz detinjstva, uz one o pucketanju zglobovima ili sedenju blizu televizora. No, da li je sedenje prekrštenih nogu zaista štetno za zdravlje? Za većinu ljudi odgovor je verovatno ne.

Postoji vrlo malo dokaza da sedenje s prekrštenim nogama oštećuje leđa, opterećuje kukove i kolena ili uzrokuje proširene vene. Veći problem za mnoge zapravo je predugo sedenje u istom položaju, što dovodi do ukočenosti i bolova, pa se često pogrešno zaključi da s telom nešto nije u redu.

Ideja o štetnosti sedenja prekrštenih nogu verovatno delom potiče iz starih shvatanja o držanju. Dugo se smatralo da je "pravilno" sedenje znak discipline, samokontrole i dobrog karaktera. Kada se takvo razmišljanje ukoreni, društvena pravila lako počnu zvučati kao medicinske činjenice. Pritom je lako zameniti nelagodu s oštećenjem. Iako sedenje prekrštenih nogu neko vreme može izazvati osećaj ukočenosti, to je obično samo znak da je vreme za promenu položaja, a ne da time štetite telu.

Uticaj na leđa

Sedenje prekrštenih nogu često se svrstava u kategoriju "lošeg držanja", uz pretpostavku da se time kičma dovodi u nepravilan položaj. Međutim, istraživanja o držanju i bolovima u leđima nisu pronašla jedan idealan položaj sedenja koji bi odgovarao svima, kao ni svakodnevni položaj koji pouzdano uzrokuje štetu.

U jednoj studiji fizioterapeuti iz različitih zemalja trebali su odabrati "najbolji položaj sedenja", no njihovi odgovori su se znatno razlikovali. Istraživači su zaključili da su uverenja o idealnom položaju oblikovana tradicijom i profesionalnom kulturom jednako kao i naučnim dokazima. Iako je držanje i dalje važno, leđa su snažna i prilagodljiva te mogu podneti širok raspon položaja. Problem najčešće nastaje zbog predugog ostajanja u bilo kojem položaju, bilo prekrštenih nogu, uspravno ili pogrbljeno nad laptopom.

Rizik za kukove i kolena

Još jedna česta tvrdnja jeste da će sedenje prekrštenih nogu "istrošiti" kukove ili kolena. I za to postoji vrlo malo dokaza. Kukovi i kolena podnose znatno veća opterećenja pri penjanju stepenicama, ustajanju sa stolica, trčanju, skakanju ili nošenju tereta.

Sedenje prekrštenih nogu može na kratko promeniti položaj zglobova, ali to ne znači da uzrokuje artritis ili trajna oštećenja. Iako su istraživanja koja se bave isključivo ovom temom ograničena, dostupni podaci ne podupiru stara upozorenja. Kliničke smernice za očuvanje zdravlja kukova i kolena fokusirane su na fizičku aktivnost, snagu mišića, zdravu telesnu težinu i ukupno opterećenje zglobova, a ne na izbegavanje jedne uobičajene navike sedenja.

Povezanost s proširenim venama

Uzrokuje li sedenje prekrštenih nogu proširene vene? Odgovor je ne. Proširene vene nastaju kada zalisci unutar vena ne rade kako bi trebali, što dovodi do nakupljanja krvi i širenja vena. Rizik je mnogo više povezan sa faktorima poput starosto, porodične sklonosti, trudnoće, gojaznosti i dugotrajnog stajanja.

Sedenje prekrštenih nogu može privremeno uticati na protok krvi, ali to nije isto što i uzrokovanje proširenih vena. Dostupni dokazi ne potvrđuju da je sedenje prekrštenih nogu uzrok ovog stanja.

Postoje li izuzeci?

Ponekad je ovaj položaj ipak preporučljivo izbegavati, ali obično iz specifičnih medicinskih razloga i najčešće privremeno. Primera radi, nakon nekih operacija zamene kuka pacijentima se tradicionalno savetovalo da izbegavaju sedenje prekrštenih nogu dok se tkivo ne oporavi. No, novija istraživanja sugerišu da su neke od tih mera opreza možda prestroge te da njihovo ublažavanje ne povećava rizik od rane dislokacije.

Lekar može preporučiti izbegavanje određenog položaja i zbog nelagode ili iritacije osetljivog područja. To je ipak nešto sasvim drugo od tvrdnje da je taj položaj štetan za sve. Privremena utrnulost ili trnci koji se mogu javiti nakon dužeg sedenja u neudobnom položaju obično brzo prolaze čim se pomerite i predstavljaju signal da promenite položaj, a ne znak oštećenja.

Ključ je u promeni položaja

Ako vam je prijatno da sedite prekrštenih nogu, nema razloga da to smatrate opasnim. Ako osetite nelagodu ili ukočenost, jednostavno promenite položaj. Raznolikost pokreta važnija je od traženja "savršenog" držanja.

Telo najbolje funkcioniše kada ima više opcija. Sedite prekrštenih nogu ako vam odgovara, zatim ih ispravite. Promenite oslonac, naslonite se, ustanite i prošetajte. Najzdraviji položaj sedenja često je onaj koji ne zadržavate predugo. Krećite se više, menjajte položaje i imajte na umu da je vaše telo otpornije nego što se često misli.

