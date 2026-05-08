Mladi luk sadrži vitamine i minerale, folnu kiselinu, gvožđe, hranljiva vlakna i hranljive sastojke. Zahvaljujući njegovom jedinstvenom sastavu smanjuje upale u organizmu i jača imunitet. Lekari ga preporučuju za ishranu ljudi sa mnogim oboljenjima.

- Pored toga što sadrži vitamine i minerale, na primer, vitamin C, vitamine B grupe, vlakna, sadrži flavonoide, koji deluju kao antioksidanti, smanjuju upalne procese u organizmu. Najčešće deluju na kardiovaskularne procese, dijabetes i onkološka oboljenja. Takođe, luk pozitivno utiče i na imunitet - rekla je Nefedova u intervjuu za "Sputnjik".

Ona navodi i da luk pomaže i u snižavanju unosa soli u organizam. Bez obzira na sve, luk ne treba koristiti kao lek koji se konzumira samo onda kada je čovek bolestan. Njega treba redovno jesti kako bi preventivno uticao u borbi sa bolestima, smatra nutricionista.

- Jedini problem je zadah, ali ne iz usta, već iz kože, jer se miris luka izlučuje kroz pore - pojasnila je Nefedova.u intervjuu Sputnjiku dijetolog

Međutim, neki ljudi ne mogu da svare crni luk.

- Mladi luk je potrebno ograničeno konzumirati ako imate osetljiv želudac, ako bolujete od gastritisa ili imate kiselinu. Međutim, to ne znači da ga ne treba uopšte jesti, već je potrebno unositi one količine luka koje prijaju vašem organizmu - rekla je Nefedova.

Kako bi luk ostao svež i ne bi gubio korisna svojstva, potrebno ga je čuvati u frižideru i odvojiti stabljike luka jednu od druge, zaključila je.

