Serija „Srećni ljudi“ i danas važi za jedno od najpopularnijih ostvarenja domaće televizije, a mnogi gledaoci pamte simpatičnu malu Vesnu, ćerku doktora Popca i drugaricu Nece Golubovića.

Lik Vesne tumačila je Andreja Koršić, kojoj je uloga u ovoj kultnoj seriji ujedno bila i prva, ali i jedina glumačka uloga. Iako su joj mnogi predviđali uspešnu karijeru, Andreja se nakon „Srećnih ljudi“ povukla iz sveta glume i više se nije pojavljivala na televiziji.

Ipak, nije napustila svet umetnosti. Andreja Koršić danas se bavi pozorišnom produkcijom, a učestvovala je i u radu na različitim pozorišnim projektima, među kojima je i predstava „Crvena: Samoubistvo nacije“.

Tokom godina se značajno promenila, pa je danas mnogi teško mogu povezati sa devojčicom koju su devedesetih gledali u seriji „Srećni ljudi“. Umesto glumačke karijere, izabrala je rad iza scene i ostala posvećena pozorištu.

„Srećni ljudi“ ostali su deo televizijske istorije, a lik male Vesne i danas budi nostalgiju kod gledalaca koji su odrastali uz ovu seriju.