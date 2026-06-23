Bivši španski fudbaler Fernando Tores, koji je nekada bio jedna od najvećih fudbalskih zvezda i miljenik navijača širom sveta, ovih dana uživa na odmoru na luksuznoj lokaciji u Italiji. Danas radi kao trener, a slobodno vreme provodi sa suprugom Olalom Dominges Liste.

Tores, poznat po nadimku „El Ninjo“ iz vremena kada je igrao za Atletiko Madrid, završio je igračku karijeru pre nekoliko godina. Nakon toga je započeo trenerski posao u omladinskim kategorijama istog kluba.

On i njegova supruga zajedno su od detinjstva, a brak su sklopili 2009. godine. Imaju troje dece - ćerku Noru, te sinove Lea i Elsu, i važe za jedan od najstabilnijih parova u svetu sporta.

Iako se povukao iz profesionalnog fudbala, Tores i dalje privlači pažnju javnosti.