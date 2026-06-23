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Bio je fatalan za žene, sve su bile zaljubljene u njega: Kako danas izgleda slavni fudbaler, sada je bolji frajer nego što je bio
I dalje je zadržao prepoznatljivu fizičku formu i tetovaže.
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