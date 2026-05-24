Psiholozi tvrde da osobe koje imaju loše namere često pokazuju slične obrasce ponašanja, iako ih ljudi ne prepoznaju odmah jer im je teško da poveruju da takvi ljudi zaista postoje. Ipak, određeni znakovi mogu ukazivati na to da se radi o manipulativnim i zlonamernim osobama.

Jedan od najčešćih pokazatelja jeste činjenica da se ne raduju tuđoj sreći. Takvi ljudi uglavnom su prisutni samo kada nekome ide loše, dok uspeh, sreću i lepe trenutke izbegavaju ili umanjuju. Često dodatno produbljuju tuđu tugu podsećanjem na bolne situacije.

Takođe imaju izraženu potrebu za kontrolom. Nastoje da drugima nametnu svoje mišljenje i utiču na njihove odluke, često veoma suptilno, zbog čega osoba kojom manipulišu ni ne primeti da je postala pod njihovim uticajem. Kada stvari ne idu po njihovom planu, lako postaju ljuti i frustrirani.

Još jedan znak je neprijatan osećaj u njihovom prisustvu. Psiholozi ističu da intuicija često prepoznaje kada nam neko ne prija, čak i ako se ta osoba spolja ponaša ljubazno. Mnogi opisuju da u društvu takvih ljudi osećaju nelagodu i negativnu energiju.

Pokvarene osobe često imaju problem sa iskrenošću i sklone su laganju. Iako umeju da budu veoma šarmantne i uverljive, vremenom se njihove laži otkrivaju. Ako neko bez problema obmanjuje druge pred vama, velika je verovatnoća da nije iskren ni prema vama.

Posebno se ističe i njihova sposobnost da igraju na emocije dobrodušnih ljudi. Često traže oproštaj i razumevanje bez iskrenog kajanja ili želje da isprave svoje postupke. Iza prividne ljubaznosti i šarma često kriju nedostatak empatije i uživanje u manipulaciji drugih.