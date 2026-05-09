Ilajdža Blu Olman, 49-godišnji problematični sin pevačice Šer, zatražio je smanjenje alimentacije koju plaća otuđenoj supruzi Marijeangeli King - i kao razlog naveo mamu Šer. Rekao je kako mu njegova slavna majka više ne šalje novac usred porodičnog spora koji ju je naveo da ga pokuša staviti pod starateljstvo zbog straha za njegovu dobrobit.

Njegovi advokati objasnili su promenu u njegovim finansijama, rekavši da su mu prihodi prepolovljeni, u obrascu Višem sudu u Los Anđelesu usmerenom na njegovu finansijsku podršku King, prenosi Daily Mail.

Olmanov tim zatražio je smanjenje mesečne alimentacije od 6.500 dolara koju trenutno mora plaćati King. Kao razlog navodi se odluka Šer da mu ukine 10.000 dolara mesečno koje mu je davala pre otprilike pet godina. Navodi se kako je od avgusta 2021. Olman prestao primati "redovne prihode od svoje majke", koja ga je prošlog meseca bezuspešno pokušala staviti pod privremeno starateljstvo nakon dva hapšenja.

Olman se, inače, trenutno nalazi u psihijatrijskoj bolnici u Nju Hempširu nakon niza incidenata.

"Olman prima samo 10.000 dolara mesečno" od ostavštine svog pokojnog oca, Grega Olmana, koji je umro u dobi od 69 godina u maju 2017., dodajući da to iznosi oko 6.790 dolara nakon oporezivanja. Olmanovi advokati rekli su da je smanjenje sredstava pevačice umanjilo procenjeni prihod od 20.000 dolara za koji je King tvrdila da ga je Olman primao.

Tako njegovi advokati sada kažu da bi trebao plaćati 1.651 dolar mesečne alimentacije s ovakvim ukupnim prihodima. Opomenuli su i King, rekavši da "očigledno nije uložila nikakve napore da postane samostalna otkako su se stranke razišle 2021. godine".

Par se, inače, venčao 2013. godine, a prekinuo 2021. godine. Ilajdža je izvorno podneo zahtev za razvod od 38-godišnje King te godine, ali je zahtev odbačen tri godine kasnije zbog pomirenja supružnika. Međutim, King je podnela zahtev za prekid njihove veze u aprilu 2024. godine.

Slavna pevačica je prošlog meseca tvrdila da Ilajdža, kojeg je nazvala "teškim invaliditetom", "nema pojma o novcu, nije sposoban upravljati svojim finansijskim resursima i nije sposoban odoleti prevari ili neprimerenom uticaju" zbog "teških problema s mentalnim zdravljem i zavisnošću". Ilajdža, tvrdila je, "troši sav novac koji odmah dobije" na "drogu, skupe hotele i prevoz limuzinom", prenosi Page Six.

Video: