Postoje ljudi koji još od detinjstva deluju kao da im novac nikada neće predstavljati problem. Ne zato što su odrasli u luksuzu, već zato što imaju izuzetan osećaj za prilike i dovoljno hrabrosti da ih iskoriste. Čak i kada krenu od nule, uspevaju da izgrade bogatstvo jer ih okolnosti često vode ka uspehu.

Verovatno i sami poznajete nekoga takvog. Rođaka koji uvek nekako dođe do odličnog posla ili prijateljicu koja uspe da kupi stan dok drugi još štede za prvi depozit.

Astrologija za ovakve primere ima svoje tumačenje.

Prema astrolozima, tri horoskopska znaka posebno privlače materijalnu sigurnost, bilo kroz nasledstvo ili kroz uporan i predan rad.

Bik

Bik važi za znak blagostanja i stabilnosti, pa osobe rođene u ovom znaku često imaju sreće kada je novac u pitanju. Mnogi Bikovi ne zaziru od borbe za egzistenciju i poznati su kao veoma vredni i istrajni ljudi. Osim što imaju izraženu radnu etiku i sklonost ka produktivnosti, često dolaze i do vredne imovine, poklona ili većih novčanih iznosa koje dobijaju od porodice ili bliskih ljudi.

Najzanimljivije je što im pomoć često dolazi baš u trenutku kada stvari postanu najteže, kao da ih neko nevidljiv prati i pazi da ne ostanu bez podrške. Bikovi koji potiču iz skromnijih porodica i nemaju nasleđeno bogatstvo obično sami uspevaju da izgrade stabilnost i steknu ozbiljno poštovanje u svojoj sredini.

Jarac

Jarac se smatra znakom uspeha, pre svega u poslovnom i finansijskom smislu. Zato se često kaže da su osobe rođene u ovom znaku, bez obzira na to da li im je Sunce ili Mesec u Jarcu, vrlo uspešne u materijalnim aspektima života. I muškarci i žene Jarčevi znaju kako se stvara i održava novac.

Njihova snaga ne leži nužno u briljantnosti, kreativnosti ili neobičnosti, već u disciplini i istrajnosti. U stanju su da preuzmu odgovornost i da nastave da rade ka svojim ciljevima čak i kada drugi odustanu nakon prvih prepreka. Zbog toga mnogi Jarčevi dostižu finansijsku stabilnost i obilje upravo u zrelijim godinama, kada njihovi vršnjaci tek razmišljaju o sigurnosti.

Strelac

Strelac se često opisuje kao znak sreće, naročito kada se uzme u obzir uticaj Jupitera. Smatra se da položaj Jupitera u ovom znaku donosi snažan potencijal za finansijski uspeh. Mnogi uspešni i imućni ljudi imaju naglašene pozicije planeta u Strelcu.

Oni Strelčevi koji ne postanu izuzetno bogati, uglavnom žive vrlo udobno i bez većih materijalnih briga. Njihov način života često uključuje posao koji ih ispunjava, ali i obezbeđuje dobar standard. Uživaju u komforu i luksuzu i retko osećaju grižu savesti zbog toga.

Kada dolazi najveći dobitak

Povoljni tranziti Jupitera kroz Bik, Jarca i Strelca često se povezuju sa periodima naglih finansijskih poboljšanja.

To može biti unapređenje, prodaja imovine po višoj vrednosti ili poslovna prilika iz inostranstva.

Ključno je ne propustiti šanse iz straha ili nesigurnosti.

Ova tri znaka imaju zajedničku osobinu, a to je spremnost da prihvate priliku kada im se ukaže.

Šta ako niste rođeni u ovim znacima

To ne znači da ste bez finansijske sreće. Vredno je pogledati položaj Jupitera u natalnoj karti, jer on može ukazati na oblasti života gde postoji potencijal za rast i dobitak.

Takođe je važan i Mesečev znak, jer on opisuje odnos prema novcu kroz navike, emocije i način donošenja odluka.

