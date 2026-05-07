Upravo je počela konferencija "Nijedna mama nije sama", u organizaciji Alo Media Systema i M:tela, sa ciljem da u fokus javnosti stavi položaj roditelja negovatelja, osoba sa invaliditetom i važnost sistemske podrške kroz nove mere i zakonska rešenja.



Kroz panel diskusiju "Podrška osobama sa invaliditetom i roditeljima negovateljima - nove mere i zakonska rešenja", učesnici su otvarili ključna pitanja inkluzije, institucionalne podrške i konkretnih koraka koji mogu doprineti stvaranju pravednijeg i dostupnijeg društva za sve.



Gosti koji govore na konferenciji su:

• Jelena Trivan (Generalna direktorka m:tel BiH)

• Milica Đurđević Stamenkovski (Ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja)

• Mirjana Avramović (predstavnica EXPO 2027 Belgrade / menadžmenta projekta)

• Darko Habuš (direktor Beogradski maraton)

• Barbara Bogdanović (predstavnica Centar Inkluzivna Srbija)

• Milan Petrović (prvi slepi sportista, učesnik i ambasador Beogradski maraton, jedan od heroja maratona)

• Miloš Resanović (tvorac aplikacije Help Hendikep)

• Tatjana Prljić (v.d. pomoćnica/ predstavnica Poverenika za zaštitu ravnopravnosti)

• Jelena Karleuša (pevačica i javna ličnost)

• Olivera Jovović (majka deteta obolelog od Spinal Muscular Atrophy, aktivistkinja i roditelj negovatelj)