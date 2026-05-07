Upravo je počela konferencija "Nijedna mama nije sama", u organizaciji Alo Media Systema i M:tela, sa ciljem da u fokus javnosti stavi položaj roditelja negovatelja, osoba sa invaliditetom i važnost sistemske podrške kroz nove mere i zakonska rešenja.
Kroz panel diskusiju "Podrška osobama sa invaliditetom i roditeljima negovateljima - nove mere i zakonska rešenja", učesnici su otvarili ključna pitanja inkluzije, institucionalne podrške i konkretnih koraka koji mogu doprineti stvaranju pravednijeg i dostupnijeg društva za sve.
Gosti koji govore na konferenciji su:
• Jelena Trivan (Generalna direktorka m:tel BiH)
• Milica Đurđević Stamenkovski (Ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja)
• Mirjana Avramović (predstavnica EXPO 2027 Belgrade / menadžmenta projekta)
• Darko Habuš (direktor Beogradski maraton)
• Barbara Bogdanović (predstavnica Centar Inkluzivna Srbija)
• Milan Petrović (prvi slepi sportista, učesnik i ambasador Beogradski maraton, jedan od heroja maratona)
• Miloš Resanović (tvorac aplikacije Help Hendikep)
• Tatjana Prljić (v.d. pomoćnica/ predstavnica Poverenika za zaštitu ravnopravnosti)
• Jelena Karleuša (pevačica i javna ličnost)
• Olivera Jovović (majka deteta obolelog od Spinal Muscular Atrophy, aktivistkinja i roditelj negovatelj)
