Ako tražiš brz i domaći ručak koji uvek uspeva, faširane šnicle su pravi izbor – jednostavne su za pripremu, a neverovatno sočne i mirisne. Ovaj recept, inspirisan turskom kuhinjom, donosi malo drugačiji pristup: bez prezli i jaja, ali sa bogatim začinima koji mesu daju pun i intenzivan ukus.
Da bi šnicle ispale savršeno, najvažnije je kvalitetno mleveno meso i dobro izbalansirani začini. Upravo oni prave razliku između prosečnog i zaista ukusnog jela.
Sastojci:
- 1 kg mlevenog mesa
- 1 kašičica bibera
- 1 kašičica tucane paprike
- 1 kašičica slatke paprike
- 1 kašičica kima
- 1 kašičica đumbira
- 1 kašika rendanog belog luka
- 1/2 šolje svežeg peršuna
- 1 glavica crnog luka
Priprema:
Crni luk sitno iseckajte i kratko potopite u vodu kako bi izgubio gorčinu. U većoj posudi pomešajte mleveno meso sa svim začinima, belim lukom i sitno seckanim peršunom.
Luk ocedite, dodajte u smesu i sve dobro izmešajte rukama dok ne dobijete kompaktnu masu. Od smese formirajte kuglice, pa ih blago spljoštite u oblik šnicli.
Pržite ih na zagrejanom ulju dok ne dobiju lepu zlatno-smeđu koricu sa obe strane.
Poslužite toplo, uz svežu salatu ili kremasti pire krompir – i uživajte u jednostavnom, ali punom ukusu domaće kuhinje.
