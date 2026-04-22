Ako tražiš brz i domaći ručak koji uvek uspeva, faširane šnicle su pravi izbor – jednostavne su za pripremu, a neverovatno sočne i mirisne. Ovaj recept, inspirisan turskom kuhinjom, donosi malo drugačiji pristup: bez prezli i jaja, ali sa bogatim začinima koji mesu daju pun i intenzivan ukus.

Da bi šnicle ispale savršeno, najvažnije je kvalitetno mleveno meso i dobro izbalansirani začini. Upravo oni prave razliku između prosečnog i zaista ukusnog jela.

Sastojci:

1 kg mlevenog mesa

1 kašičica bibera

1 kašičica tucane paprike

1 kašičica slatke paprike

1 kašičica kima

1 kašičica đumbira

1 kašika rendanog belog luka

1/2 šolje svežeg peršuna

1 glavica crnog luka

Priprema:

Crni luk sitno iseckajte i kratko potopite u vodu kako bi izgubio gorčinu. U većoj posudi pomešajte mleveno meso sa svim začinima, belim lukom i sitno seckanim peršunom.

Luk ocedite, dodajte u smesu i sve dobro izmešajte rukama dok ne dobijete kompaktnu masu. Od smese formirajte kuglice, pa ih blago spljoštite u oblik šnicli.

Pržite ih na zagrejanom ulju dok ne dobiju lepu zlatno-smeđu koricu sa obe strane.

Poslužite toplo, uz svežu salatu ili kremasti pire krompir – i uživajte u jednostavnom, ali punom ukusu domaće kuhinje.