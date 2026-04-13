Ne postoji mama koja nije pomislila šta je to što će usrećiti njeno dete i kada mu je najdraža. I šta treba da uradi da bi za svoje dete bila super mama.

Upravo je to pitanje koje su Amerikanci postavili osnovcima kako bi istražili šta zapravo decu čini srećnom. Odgovori su zapanjili sociologe i psihologe koji su učestvovali u istraživanju. To nisu ni skupe igračke, ništa sa one liste „zabranjenih stvari“… Zahtevi su im jednostavni i skromni i evo kako oni glase:

1. PRIZNAJE

Ne očekuju deca neke velike reči, niti zahvalnice. Žele da kad urade nešto dobro, kada dobiju dobru ocenu od mame čuju“ ponosna sam na tebe“. To je magična rečenica koja ih najviše usrećuje

2. PAŽNJA

Tu spada sve ono što mame najbolje rade, one najlpše ušuškaju i pomiluju pred spavanje. To deca najviše raduje

3. RAZGOVOR

Obožavaju kada razgovarate, kada vide da se osemhom sećate zajedničkih trenutaka. Ali i kada pažljivo slušate njihove dogodovštine iz školskog dvorišta. Još ako učestvujete u razgovoru, budite sigurne da ste tada broj 1 na listi omiljenih osoba

4. OSTAVITE TELEFON

Iako od malih nogu umeju da barataju sa telefonina, ne vole kad vide mamu koja ne ispušta telefon iz ruke. Ne vole kratke odgovare sa da ili ne. Vole mamu koja ume da im pokaže da joj je dete važnije od bilo koje poruke

5. BEZ DRUŠTVA

Može da zvuči sebično, ali deca vole da mamu imaju samo za sebe. Nemaju baš previše razumevanja za mamine drugarice i potrebu da sa njima pije kafu. Da se deca pitaju, za svaku ispijenu kafu morali biste da se iskupite. To znači da vi sami, bez ikoga, odete u šetnju, u dvoriše, na kolače… Nije im bitno gde , Važno je da mama bude tu samo za njih

Nije ovaj spisak dečijih želja nije konačan. Različito su formulisali odgovore, ali im je zajedničko to što od idealne mame očekuju samo da im jasno pokaže da su voljeni, zaštićeni i da imaju njenu punu podršku.