Kako ofarbati vaskršnja jaja prirodno? Uz pomoć crvenog kupusa dobićete prelepu tirkiznu boju bez veštačkih farbi. Umesto klasičnih kupovnih boja, žene sve više biraju prirodna rešenja, a posebno se izdvaja jedan sastojak - crveni kupus.

Ova metoda nije samo jednostavna, već daje i jedinstvenu tirkiznu nijansu koja izgleda elegantno i drugačije od svih drugih. Ukoliko želite da se tirkizna boja lepo vidi na jajima, ona treba da budu svetlije boje ili bela.

Kako ofarbati prirodno jaja uz pomoć kupusa

Za ovaj trik potrebno vam je nekoliko sastojaka:

· 1 glavica crvenog kupusa

· 5 šolja vode

· 4 kašike alkoholnog sirćeta

· 10-12 kuvanih jaja

Postupak:

Da biste jaja obojili prirodno crvenim kupusom, iseckajte glavicu i stavite u šerpu sa vodom. Kuvajte 30 do 45 minuta dok voda ne dobije intenzivnu ljubičastu boju. Nakon toga procedite tečnost i ostavite da se ohladi. U ohlađenu tečnost dodajte sirće, jer upravo ono aktivira boju. Zatim u tu smesu potopite skuvana jaja.

Koliko dugo držati jaja u boji

Vreme je ključ za nijansu koju želite da dobijete:

· oko 1 sat – dobićete svetliju, nežnu tirkiznu nijansu

· do 2 sata – jaja će dobiti jaču plavu boju

Jaja je važno povremeno okretati kako bi boja bila ravnomerno raspoređena.

Ukoliko dodate malo cvekle u deo vode sa kupusom (odvojite u posebnu šerpu), dobićete ljubičastu boju jaja.

Za razne šare, jaja možete pre bojenja obmotati gumicama od tegli, koncem, ili išarati voskom i tako ćete dobiti zanimljive šare.

