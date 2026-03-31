Mario Kasas je jedan od najpoznatijih španskih glumaca koji je osvojio i srpsku publiku, ponajviše zahvaljujući filmu "Tri metra iznad neba". Upravo ga je uloga buntovnog i harizmatičnog Aćea pretvorila u miljenika publike.

Iza tog uspeha krije se zanimljiva životna priča. Kasas je rođen 12. juna 1986. u španskom gradu La Korunji, a njegova majka Hajdi dobila ga je sa 17 godina s njegovim 19-godišnjim ocem Ramonom.

Kao dečak bavio se fudbalom, no morao je odustati od te strasti kada se porodica preselila u Barselonu. Njegova majka bila je domaćica i brinula se o deci, dok je otac radio kao stolar. Poznato je i da dolazi iz velike porodice – ima mlađu sestru Šejlu i braću Kristijana, Oskara i Danijela.

S njima je jako blizak, a zanimljivo je i da su braća Kristijan i Oskar krenuli njegovim stopama i bave se glumom.

Upravo ga je ljubav prema glumi odvela u svet filma i televizije, gde je ubrzo počeo nizati uspehe. Nakon što je osvojio publiku u filmu ''Tri metra iznad neba'' i njegovom nastavku ''Želim te'', karijera mu je krenula uzlaznom putanjom. Gledali smo ga u filmovima poput ''Palme u snegu'', ''Nevidljivi gost'', te ''Pogrešan korak'', za koji je osvojio prestižnu nagradu Goya za najboljeg glumca. Posebno se istakao i 2021. godine u seriji ''Nevini'' (The Innocent), koja je dodatno učvrstila njegovu popularnost širom sveta.

Na radost brojnih fanova, Kasas i dalje glumi, pa ga i ove godine očekujemo u novim projektima – kao i u španskom akcionom špijunskom filmu ''Agent Zeta'', u kojem tumači glavnu ulogu.

Osim glumačkog talenta, pažnju privlači i svojim izgledom – na društvenim mrežama često pokazuje isklesanu figuru, a na Instagramu ga prati više od 7,3 miliona ljudi.

Njegov ljubavni život godinama je pod lupom javnosti. Bio je u vezi s glumicom Marijom Valverde, s kojom je glumio u ''Tri metra iznad neba'', zatim Bertom Vazkes i Blankom Suarez. Prema pisanju magazina Hola, sreću u ljubavi danas je pronašao s Melisom Pinto, koja ima 34 godine.

Iako se tokom godina menjao i glumački sazrevao, jedno je ostalo isto – Mario Kasas i dalje je sinonim za harizmu, talenat i izgled zbog kojeg ga publika jednostavno ne prestaje obožavati.

Video: