Nakon smrti kraljice Elizabete Druge, članovi kraljevske porodice dobili su nove titule i uloge, a posebna pažnja bila je usmerena na status mališana Arčija i Lilibet , dece princa Harija i Megan Markl.

Iako se Hari povukao iz kraljevskih dužnosti, i dalje se nalazi u naslednom redu za presto, trenutno je peti, iza princa Vilijama i njegove dece. Iza njega dolaze Arči i Lilibet, koji su, prema pravilima koje je još 1917. postavio kralj Džordž Peti, automatski stekli pravo na titule princa i princeze nakon što su od praunuka vladarke postali unuci monarha.

Ranije se spekulisalo da bi kralj Čarls Treći mogao da ograniči broj aktivnih članova porodice i time uskrati titule Harijevoj deci, ali za takav potez bila bi potrebna posebna kraljevska povelja. Navodno su na takve ideje uticali potezi Harija i Megan, uključujući dokumentarni serijal na Netfliksu i Harijeve memoare.Kako zvanične potvrde još nema, pretpostavlja se da su Arči i Lilibet ipak dobili titule. Ipak, prema izvorima bliskim dvoru, poverenje u njihove roditelje i dalje je poljuljano.

Situaciju je dodatno zakomplikovala Harijeva izjava o deci svog brata. Naime, on je podsetio da je još pri njegovom rođenju Čarls navodno rekao da je dobio „naslednika i rezervu“, aludirajući na princa Vilijama i njega samog. Hari je priznao da je odrastao sa osećajem da je manje važan.

Zbog toga je, kako tvrdi, razgovarao sa Vilijamom i izrazio zabrinutost za njegovu decu, princezu Šarlot i princa Luisa. Međutim, Vilijam mu je jasno stavio do znanja da „njegova deca nisu njegova odgovornost“.

U intervjuu za britanski Telegraf, Hari je potom izneo i zabrinjavajuće predviđanje:

„Od troje njegove dece, bar jedno će završiti kao ja, kao rezerva. I to boli, to me brine“, rekao je.

Podsetimo, najstariji Vilijamov sin, princ Džordž, drugi je u redu za presto, dok su Šarlot i Luis na trećem i četvrtom mestu.