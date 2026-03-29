Otac Megan Markl, Tomas Markl, ponovo je pronašao ljubav u 81. godini.

U vezi je sa medicinskom sestrom Rio Kanedo, koju je upoznao tokom oporavka nakon teške operacije na Filipinima, gde se preselio prošle godine.





Njegovo zdravstveno stanje poslednjih godina bilo je ozbiljno. Preživeo je moždani udar i dva srčana udara, a nedavno mu je zbog komplikacija amputirana noga.

Tokom oporavka zbližio se sa Kanedo, koja je od njega mlađa više od tri decenije. On tvrdi da mu je upravo ona donela mir i sreću nakon perioda u kojem se osećao usamljeno i zapostavljeno, ignorišući kritike javnosti.

Odnosi sa ćerkom Megan već dugo su narušeni, a dodatno su se pogoršali pred njeno venčanje sa princom Harijem, kada je otkriveno da je Tomas učestvovao u nameštenim paparaco fotografijama. Zbog toga nije prisustvovao venčanju, a kontakt između njih dvoje gotovo da ne postoji. On nije upoznao ni zeta ni unuke.

Nakon operacije odlučio je da trajno ostane na Filipinima, gde živi u Sebuu, delimično i kako bi se sklonio od medijske pažnje i podsećanja na narušeni porodični odnos. Iako su nekada bili bliski, odnos oca i ćerke vremenom se potpuno raspao, a javne izjave i nesuglasice dodatno su produbile jaz između njih.