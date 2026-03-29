Ovan

Imaš pojačanu potrebu da stvari završiš odmah, ali period traži strpljenje. Neko može da te iznenadi porukom ili pozivom koji menja planove. U ljubavi se otvara iskren razgovor.

Bik

Fokus je na poslu i novcu, ali nije vreme za nagle odluke. Može se pojaviti prilika koja deluje mala, ali ima dugoročan značaj. U emotivnim odnosima više prija mir nego rasprave.

Blizanci

Komunikacija je snažna i lako rešavaš nesporazume. Moguć je kontakt sa osobom iz prošlosti ili neočekivano javljanje. Energija se pojačava u drugom delu dana.

Rak

Emocije su izražene i sve se doživljava intenzivnije nego inače. Period je dobar za povlačenje i sređivanje misli. U ljubavi postoji potreba za iskrenošću.

Lav

U centru si pažnje i drugi traže tvoje mišljenje. Moguće je priznanje ili pohvala na poslu. U ljubavi se budi strast, ali i potreba za kontrolom.

Devica

Obaveze se gomilaju, ali uspevaš da ih držiš pod kontrolom. Period je dobar za organizaciju i završavanje započetog. U emotivnom smislu izbegavaj preteranu analizu.

Vaga

Traženje balansa dolazi kroz iskren razgovor. Moguće je novo poznanstvo ili obnavljanje kontakta. Na poslu se otvara saradnja koja može biti važna.

Škorpija

Intuicija je naglašena i vodi kroz odluke. Dolazi emotivna dubina i moguće razrešenje neke tenzije. U ljubavi se stvari ili produbljuju ili se nešto završava.

Strelac

Postoji potreba za slobodom, ali obaveze te drže na mestu. Period je dobar za planiranje budućih poteza. U ljubavi može doći do zanimljivog obrta ili flerta.

Jarac

Fokus je na odgovornosti i poslu, uz prve vidljive rezultate truda. Finansijski deo deluje stabilnije. U odnosima je važno da ne budeš previše zatvoren.

Vodolija

Pun si ideja i želje za promenom rutine. Moguće je novo poznanstvo ili razgovor koji otvara novu perspektivu. U ljubavi dolazi osveženje.

Ribe

Intuicija je naglašena i pomaže u donošenju odluka. Period je mirniji, ali emotivno dubok. U ljubavi dolazi razumevanje ili smirivanje situacije.