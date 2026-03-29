Kafa može doprineti bržem metabolizmu, a u kombinaciji sa redovnom fizičkom aktivnošću i pravilnom ishranom može pomoći da se linija brže dovede u red.

Nutricionistkinja Liza Ričards savetuje da je najbolje piti crnu kafu, bez dodatka mleka i šećera, kako bi se izbegao unos suvišnih kalorija.

Ona ističe i da kafa može imati dodatni efekat ako joj se povremeno doda malo cimeta. Na sopstvenom primeru je pokazala kako ova kombinacija može delovati, pa je svakog jutra u kafu dodavala kašičicu cimeta, a već nakon mesec dana primetila je značajnu promenu.



Uspela je da izgubi šest kilograma i smanji višak masnoće u predelu stomaka.

— Cimet podstiče termogenezu u telu — objašnjava Ričards, i tako dovodi do topljenja masnih naslaga.

— To je proces zagrevanja tela i on može da dovede do toga da sagorevamo više kalorija. Osim toga, cimet je prirodna opcija za podsticanje termogeneze i svakako je bolji izbor od raznih suplemenata koji mogu da učine isto — objašnjava ona.

Ističe da ovaj napitak nema magično dejstvo i da bez pravilne ishrane i redovne fizičke aktivnosti nema vidljivih rezultata.