Nekada tražena manekenka i bivša supruga glumca Džeremija Džeksona, Loni Vilson, danas vodi borbu za goli opstanak na ulicama Los Anđelesa. Njena sudbina predstavlja jedan od najpotresnijih primera naglog pada sa vrha slave u potpuni životni haos.

Loni Vilson (41), koju su modni magazini nekad zvali idealom lepote, već godinama se suočava sa zavisnošću, psihičkim tegobama i beskućništvom. Paparaci su je ponovo snimili pre nekoliko dana, iznemoglu, izuzetno mršavu i bledog lica, dok jedva hoda gurajući kolica i prebirajući po kontejneru u potrazi za hranom. Prošle godine kamere su je zabeležile kako usred dana spava na trotoaru, pokrivena starim krpama.

Njeno lice, koje je nekada krasilo naslovne strane, danas je simbol jedne od najtužnijih priča koje je Holivud ikada video. Loni se 2012. venčala sa Džeremijem Džeksonom, nekadašnjom zvezdom serije „Spasilačka služba“. Delovali su kao skladan par, ali je idila kratko trajala. Već nakon dve godine odnosi su im se raspadali pod teretom čestih konflikata, alkohola i nasilja. Godine 2014. prijavljen je ozbiljan incident, prema Loninim tvrdnjama, suprug ju je napao, davio i slomio joj dva rebra. Iako je imala teške povrede, nije želela da ga krivično goni. Nakon razvoda Džeremi je otišao u rijaliti „Veliki Brat“, dok se Loni povukla iz javnog života.

Razvod je bio prelomna tačka: psihički je potonula, napustila posao i izgubila ono što je godinama gradila. U intervjuima je priznala da je nakon razvoda sve krenulo nizbrdo. Od 2016. počela je da tone u dugove, izgubila krov nad glavom i automobil, a zatim završila na ulici. Tvrdila je i da je preživela strujni udar, nakon čega su se javili hronični bolovi i ozbiljni mentalni problemi.

„Ne mogu da boravim unutra, samo na otvorenom. Mislim da mi telo upija elektricitet i hemikalije. Ljudi pokušavaju da pomognu, ali to mi ne pomaže“, govorila je tada.

Dodala je i da nije bila sposobna ni da radi, ni da održava kontakte sa ljudima: „Nisam izlazila, nisam mogla da se bavim modelingom, bila sam loše… jako loše.“

Danas je daleko od svetlosti reflektora koje je nekada živela. Umesto pisti i modnih kampanja, viđena je kako luta ulicama Los Anđelesa i preživljava zahvaljujući hrani koju pronalazi u kontejnerima. Njena priča brutalno podseća da je slava prolazna, a da život ponekad može da se preokrene u trenu.