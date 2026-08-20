Nekada su dečji rođendani bili mnogo jednostavniji, mama napravi sendviče, baka tortu, okupe se deca iz kraja i slavlje može da počne. Danas se standard promenio. Igraonice, animatori, tematske dekoracije, pinjate, face painting, fotografi i raskošne torte postali su gotovo nezaobilazni deo proslave.

A kako dete raste, raste i račun.

U Beogradu se proslave u igraonicama danas mogu naći od oko 30.000 do 50.000 dinara, dok veći i luksuzniji paketi mogu da pređu 100.000 dinara, posebno kada se dodaju hrana, piće i dodatni sadržaji.

Roditelji tako za nekoliko sati dečje zabave mogu da izdvoje ozbiljan deo kućnog budžeta.

A onda stiže 18. rođendan

Ako je dečji rođendan postao mali spektakl, punoletstvo je već posebna kategorija.

Nekada je jedan od najvećih porodičnih događaja bio ispraćaj sina u vojsku. Pravili su se veliki skupovi, okupljala se rodbina, angažovala muzika i slavilo do jutra.

Danas je tu ulogu, bar kada je reč o velikom porodičnom slavlju, u velikoj meri preuzeo 18. rođendan.

Sendviči sa šarenim salvetama, konfete i muzika više nisu dovoljni jer se dečja soba izmestila kao privatna zona u koju roditelji više ne žele da primaju decu kako se to nekada radilo.

Sada se iznajmljuju prostori poput radionica ili soba u šoping centrima, gde se nude instant paketi zabave koji podsećaju na nemaštovitu ponudu iz restorana brze hrane, koja, iako nije najzdravija opcija, nudi gotovo, brzinsko rešenje.

Punoletstvo se sve češće organizuje u restoranima, klubovima i salama, uz DJ-a ili bend, dekoraciju, profesionalnog fotografa i posebnu tortu. Za neke porodice to više nije običan rođendan, već događaj koji se priprema mesecima.

Koliko košta punoletstvo 2026?

Cene zavise od grada, prostora i broja gostiju, ali aktuelne ponude pokazuju da se meni kreće od nekoliko hiljada dinara po osobi, dok luksuznije varijante mogu koštati 30, 40, pa i više evra po gostu.

Ako se organizuje slavlje za 100 ljudi, samo hrana i piće mogu lako da dostignu nekoliko stotina hiljada dinara. Kada se dodaju muzika, torta, dekoracija, fotograf i garderoba, račun može da ode na više od 500.000 dinara, odnosno nekoliko hiljada evra.

I tu priča nije završena.

Gosti koji dolaze na punoletstvo takođe se pitaju koliko staviti u kovertu. 100 evra više nije neobičan iznos za bliske goste, dok se za školske drugove i poznanike najčešće biraju skromniji pokloni.

Rođendan ili statusni simbol?

Psiholozi i sociolozi već godinama upozoravaju da velike dečje proslave mogu postati način pokazivanja finansijske moći roditelja.

"Ranije nisu postojale igraonice i ova vrsta ponude, Istraživali smo zašto od dečjih rođendana pravimo male svadbe Slavlja su za decu, ne za vas Kad su deca u pitanju, tu ne štedimo, a često i preterujemo. Dokaz za to su dečji rođendani čije su se proslave pretvorile u još jedan statusni simbol koji sve više ima veze s pokazivanjem platežne moći roditelja pa su samim tim roditelji bili usmereni na organizaciju rođendana kod kuće. U igraonicama je lakše organizovati slavlje, a uz to one roditeljima pružaju mogućnost i da na miru sede i posvete se gostima, a ko želi takav konfor, mora i da plati", kaže Nikolina Milosavljević, psiholog i savetnik za roditelje.

Jer ono što je nekada bilo torta, sok i društvo iz kraja, danas lako postaje organizacija nalik svadbi.

Od prvog rođendana u igraonici do 18. rođendana u restoranu, čini se da su se promenili i kriterijumi.

Nekada se slavilo što je dete poraslo. Danas se sve češće slavi - na veliko.