Ponekad je mnogo važnije dozvoliti detetu da izrazi svoje mišljenje, postavi granicu ili samo izabere ono što ga zaista zanima.

Takva sloboda ne znači da roditelj odustaje od svoje uloge. Naprotiv, stručnjaci ističu da upravo kroz ovakve svakodnevne situacije dete može da razvije samopouzdanje, samostalnost i otpornost.

1. Dozvolite detetu da kaže šta misli i oseća

Deca treba da imaju prostor da otvoreno govore o svojim mislima i emocijama, čak i kada se roditelj sa njima ne slaže.

Umesto da dete odmah ućutkujemo rečenicama poput „To nije tačno“ ili „Ne znaš o čemu pričaš“, korisnije je pokazati interesovanje i pokušati da razumemo njegov način razmišljanja.

Otvorena pitanja, poput: „Možeš li mi objasniti zašto tako misliš?“, mogu pomoći detetu da bolje razume sopstvene emocije i nauči da ih izražava.

Važno je i da roditelj proceni šta dete u tom trenutku zapravo želi – da ga neko samo sasluša ili da dobije savet. Kada dete zna da sme da bude iskreno bez straha od osude, lakše gradi sigurnost u sebe.

2. Pustite dete da postavi svoje granice

Deca od najranijeg uzrasta treba da nauče da imaju pravo na lični prostor i da mogu da kažu kada im nešto ne prija.

To se posebno odnosi na fizički kontakt. Ako dete ne želi da nekoga zagrli ili da ga neko dodiruje, njegovu odluku treba poštovati.

Na taj način dete uči da njegovo telo pripada njemu i da ima pravo da postavi granicu. Istovremeno, razvija i razumevanje toga da i drugi ljudi imaju iste takve granice.

3. Dozvolite mu da samo bira hobije i interesovanja

Roditelji često imaju ideju o tome šta bi njihovo dete trebalo da voli ili čime bi trebalo da se bavi. Međutim, deca moraju da dobiju priliku da sama otkrivaju šta ih privlači.

Možda roditelj želi da dete svira instrument ili trenira određeni sport, dok dete više voli video-igre, crtanje ili neku sasvim drugu aktivnost. Umesto insistiranja na izboru roditelja, bolje je pokušati da se detetovo interesovanje usmeri ka učenju novih veština.

Ako dete, na primer, voli video-igre, to interesovanje može biti početak za upoznavanje sa programiranjem, dizajnom ili drugim kreativnim oblastima.