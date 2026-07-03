Gospodin Gil voli da izmami osmeh na lica mušterija.

Muškarac (92), čije je pravo ime Gilbert Martin, ali je od milošte poznat kao gospodin Gil, poslednjih šest godina radi u restoranu brze hrane u Oleanderu, u američkoj saveznoj državi Severna Karolina. On je za magazin People objasnio zašto mu je rad u ovom restoranu toliko poseban.

„Zahvalan sam što i dalje mogu da budem aktivan i da provodim dane podržavajući svoju zajednicu“, napisao je on.

WRAL je preneo da je Martin pre rada u restoranu bio zaposlen u industriji prirodnog gasa, a zatim je više od 12 godina radio kao dočekivač u prodavnici. Nakon toga se njegov angažman okončao.

„Nakon otprilike dva meseca sam počeo da se dosađujem, pa sam predao prijavu za posao u restoranu brze hrane, rekao je on za ,,WRAL". Taj medij je naveo da Martin sada radi od ponedeljka do petka u ovom restoranu brze hrane.

Martin čisti stolove i podove, dopunjava sosove i pomaže da se tacne nesmetano kreću ka mušterijama.

„Najvažnije mi je da se ovde prvo brinem o ljudima“, rekao je on.

„Ne znam kako bi trebalo da izgleda život sa 92 godine, ali ja se osećam odlično“, dodao je. „Ako uživaš u onome što radiš, to nije posao.“

Posebna radost

Njegov posao je takođe prilika da gradi odnos sa ljudima.

„Rad u restoranu brze hrane u Oleanderu tokom poslednjih šest godina omogućio mi je da upoznam mnogo divnih gostiju i članova tima, i ti odnosi su postali veoma poseban deo mog života“, rekao je on u izjavi za magazin „People“.

„Usluživanje mi uvek donosi radost, jer verujem da osmeh i lepa reč mogu nekome da ulepšaju dan“, dodao je Martin.

Sjajna osoba

„Imam mnogo ljudi koji dolaze tek nakon odlaska kod lekara ili koji su upravo dobili loše vesti, i tada mogu da budem neko ko ih ohrabruje. Gospod mi je dao tu sposobnost“, rekao je on.

Vlasnik i operater restorana, Majk Perdi, je izjavio za magazin „People“ da Martin predstavlja „brigu i gostoprimstvo“ koje ovaj restoran želi da pruži svojim gostima.

„On donosi radost našim članovima tima i gostima kroz svoju iskrenu toplinu, radnu etiku i služenje drugima iz srca“, dodaje Perdi.

„Posmatrati reakcije na njegovu priču bilo je izuzetno značajno, jer one potvrđuju ono što smo oduvek znali — njegova dobrota ostavlja trajan utisak na svakoga koga upozna“, rekao je on. „Počastvovani smo što je deo naše restoranske porodice.“

„On je jednostavno sjajna osoba. Ne sreće se često neko takav“, rekao je Perdi. „Mušterije ga obožavaju.“

On je ispričao da je Martin jednom morao da uzme nekoliko slobodnih dana, navodno zbog „jake prehlade“.

„Ljudi su bili zaista zabrinuti“, rekao je Perdi, dodajući da su mušterije pitali: „Gde je gospodin Gil, da li je dobro?“

Nikad nije kasno

Kada je reč o tome kakav uticaj želi da ostavi, Martin kaže: „Nadam se da moja priča podseća druge da nikada nije kasno da nastave da rade ono što vole.“

A što se tiče njegove budućnosti, rekao je: „Ne planiram da idem nigde drugde.“

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