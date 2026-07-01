Dok osobe koje odrastaju uz podršku i razumevanje često postaju samopouzdanije i emocionalno otpornije, odrastanje uz problematičnu majku može ostaviti dugotrajne posledice.

Takve osobe često razvijaju preteranu nezavisnost jer su odmalena bile primorane da se oslanjaju isključivo na sebe i preuzimaju odgovornosti koje nisu primerene njihovom uzrastu. Takođe mogu imati poteškoće u pokazivanju empatije, budući da tokom odrastanja nisu dobile dovoljno ljubavi i saosećanja.

Problematičan odnos sa majkom može dovesti i do izbegavanja odgovornosti, stalne sumnjičavosti prema drugima i otežanog uspostavljanja bliskih odnosa. Osim toga, osobe koje su odrasle u okruženju ispunjenom konfliktima često imaju slabe veštine rešavanja sukoba i ne znaju na zdrav način da se nose sa teškim emocijama.

Zbog svega toga, mnogi potiskuju osećanja, postaju emotivno zatvoreniji i humor ili sarkazam koriste kao odbrambeni mehanizam kako bi prikrili svoju ranjivost.