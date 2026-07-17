Bilo da vaš ljubimac provodi vikende u šetnji po stazama ili jednostavno odmara u dvorištu, provera na krpelje trebalo bi da bude deo vaše rutine, posebno tokom sezone krpelja. Ako pronađete krpelja koji se zakačio za ljubimca, znanje o tome kako ga bezbedno ukloniti može značajno uticati na zdravlje vašeg ljubimca.

Od pravilne tehnike uklanjanja do najboljih strategija prevencije i simptoma koje ne bi trebalo ignorisati, stručnjaci dele sve što vlasnici ljubimaca treba da znaju o pronalaženju krpelja na psu ili mački.

Kako ukloniti krpelja sa svog ljubimca

Da biste uklonili krpelja koji se zakačio za ljubimca, koristite pincetu sa tankim vrhovima i uhvatite krpelja što bliže koži ljubimca, a zatim ga povucite pravo nagore, ravnomernim i stabilnim pritiskom. Izbegavajte stiskanje krpelja, jer njegovo gnječenje može otežati uklanjanje. Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) takođe savetuju da se krpelj ne uvija i ne povlači naglim pokretima.

„Glava krpelja koja je uronjena u kožu pričvršćena je za glavni deo tela tankom kutikulom, za razliku od debele kutikule koja predstavlja tvrdi spoljašnji omotač; zato će uvrtanje ili naglo povlačenje verovatno odvojiti telo, ostavljajući glavu uronjenu u kožu“, objašnjava Pit Til, entomolog sa univerziteta ,,Texas A&M University".

Nakon uklanjanja krpelja, očistite mesto ujeda na ljubimcu, kaže Kendal Putnam, glavna veterinarka u klinici Animal Doctors of South Tampa. Til i Putnam savetuju da krpelja stavite u zatvorenu posudu ili plastičnu kesicu sa zatvaračem, označite je datumom kada je uklonjen i čuvate u frižideru.

Ako se kod vašeg ljubimca kasnije pojave simptomi, veterinar može koristiti te informacije kako bi usmerio dalje testiranje i, ako je potrebno, poslati krpelja na analizu radi utvrđivanja uzročnika bolesti koje prenose krpelji.

Znaci bolesti koje prenose krpelji kod ljubimaca

Bolesti koje prenose krpelji ne izazivaju uvek simptome odmah, zato je važno da nastavite da pratite svog ljubimca nakon uklanjanja krpelja. „Različite bolesti koje prenose krpelji mogu izazvati različite simptome i ponekad mogu proći meseci pre nego što se znaci uopšte pojave“, kaže Putnam.

Uobičajeni simptomi uključuju temperaturu, letargiju, otečene limfne čvorove, bol ili oticanje zglobova, neurološke promene, bolesti bubrega i neuobičajena krvarenja.

„Ujedi krpelja mogu veoma da svrbe, pa ako se vaš ljubimac mnogo češe, postoji rizik od nastanka rane ili infekcije“, kaže Rijanon Keler, veterinarka za male životinje i osnivačica kompanije ,,Evergreen Medical Writing, LLC".

Iako se mnogi simptomi preklapaju kod različitih vrsta životinja, Keler navodi da se kod pasa najčešće javljaju letargija, temperatura, šepanje, ukočeni ili otečeni zglobovi, blede desni, modrice ili neuobičajena krvarenja. Mačke, dodaje ona, češće pokazuju letargiju, temperaturu, gubitak apetita, otežano disanje ili žuticu.

Ako vaš ljubimac razvije neki od ovih simptoma nakon ujeda krpelja, odmah se obratite veterinaru.

Kako sprečiti ujede krpelja

Za mnoge ljubimce, zaštita od krpelja tokom cele godine predstavlja najbolju odbranu. „Postoji mnogo odličnih proizvoda koji mogu da unište određene vrste krpelja u roku od osam sati“, kaže Putnam.

Ona preporučuje da razgovarate sa veterinarom o oralnim sredstvima za prevenciju.

Ako živite u području gde su česti jelenji krpelji koji prenose lajmsku bolest, takođe preporučuje vakcinaciju psa protiv lajmske bolesti. Pored toga, Putnam savetuje godišnje ,,4DX" testiranje, koje kod ljubimaca proverava lajmsku bolest, anaplazmozu, erlihiozu i srčanog crva.

Preventivni lekovi su samo jedan deo zaštite vašeg ljubimca. Keler napominje da većina oralnih lekova koji sadrže izoksazoline ubija krpelje tek nakon što se oni zakače za životinju, iako se to obično dešava pre nego što mogu da prenesu bolest.

Ako vam je cilj da sprečite da se krpelji uopšte zakače, ona preporučuje korišćenje proizvoda za odbijanje krpelja, kao što je ogrlica protiv krpelja.

Takođe predlaže svakodnevnu proveru krpelja nakon što ljubimac provede vreme napolju, a korišćenje kombinovanog leka protiv krpelja i buva može pomoći u uklanjanju krpelja koji se kreću po dlaci pre nego što se zakače.

Održavanje pokošene trave u dvorištu i izbegavanje visoke trave i gomila granja, gde se krpelji često nalaze, takođe može smanjiti izloženost vašeg ljubimca.

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