U moru saveta za čišćenje koji svakodnevno kruže internetom, retko koji zaista ispuni očekivanja. Ipak, s vremena na vreme pojavi se trik koji oduševi hiljade ljudi zbog svoje jednostavnosti i dostupnosti. Upravo jedan takav snimak nedavno je postao viralan na Instagramu.

Jedna žena pokazala je kako temeljno očistiti kauč, fotelje i drugi tapacirani nameštaj – bez skupih aparata, paročistača ili profesionalnih usluga. Sve što vam treba verovatno već imate u kuhinji.

Postupak je vrlo jednostavan: tabletu za mašinu za sudove rastvorite u toploj vodi. U tu tečnost potopite krpu ili peškir, dobro ga iscedite i njime prebrišite nameštaj. Na taj način uklanjaju se mrlje, prljavština i neprijatni mirisi.

Mali trik za još bolji efekat

Za još bolje rezultate, savetuje se da krpu zategnete preko manjeg poklopca ili nekog čvrstog predmeta. Tako ćete lakše vršiti pritisak i ravnomernije očistiti površinu, posebno kada su u pitanju tvrdokorne fleke.

Rezultat je mnoge iznenadio. „Ne mogu da verujem koliko je prljavštine izašlo iz mog kauča“, rekla je autorka videa.

Ono što ovaj trik čini posebno privlačnim jeste to što je praktično besplatan i ne zahteva nikakve posebne veštine. Ipak, stručnjaci upozoravaju – kao i kod svih sredstava za čišćenje, najbolje je prvo isprobati rastvor na neupadljivom delu nameštaja, kako biste izbegli oštećenja ili promenu boje tkanine.