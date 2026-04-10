Novi trend sa društvenih mreža podigao je veliku prašinu i zabrinuo stručnjake. Sve više žena počelo je da nanosi vaginalne estrogenske kreme na lice u želji da zategne kožu i smanji bore. Iako ova ideja ima uporište u biologiji, dermatolozi upozoravaju da može biti rizična i doneti više štete nego koristi.

Estrogen ima važnu ulogu u očuvanju kvaliteta kože – podstiče stvaranje kolagena i hijaluronske kiseline, zbog čega koža ostaje čvrsta, elastična i hidrirana. Kada tokom menopauze nivo estrogena opadne, koža postaje tanja, suvlja i gubi elastičnost. Upravo to je dovelo do ideje da bi nanošenje estrogena direktno na lice moglo imati podmlađujući efekat.

Međutim, to ne znači da su svi proizvodi sa estrogenom bezbedni za upotrebu na licu.

Vaginalne estrogenske kreme su medicinski preparati namenjeni ublažavanju simptoma menopauze, poput suvoće, iritacije i nelagodnosti u intimnoj regiji. Njihova formulacija i koncentracija prilagođene su osetljivoj sluzokoži, koja se značajno razlikuje od kože lica.

Iako se na internetu pojavljuju saveti da ove kreme mogu zameniti kozmetiku protiv bora, za takvu upotrebu nema dovoljno naučnih dokaza. Dugoročna bezbednost ovakve prakse nije potvrđena.

Dermatolozi upozoravaju da trendovi sa društvenih mreža često nemaju naučnu osnovu i da mogu izazvati ozbiljne posledice ako se koriste bez stručnog nadzora.

Koji su rizici?

Najveći problem je mogućnost da hormoni iz kreme uđu u krvotok. Ako se nanose na veću površinu kože, estrogen može uticati na hormonski balans u organizmu.

To može dovesti do neželjenih efekata kao što su:

osetljivost grudi

hormonski disbalans

neuobičajena krvarenja

Zbog svega toga, stručnjaci savetuju oprez i naglašavaju da medicinski preparati nisu namenjeni za eksperimentisanje u kozmetičke svrhe.