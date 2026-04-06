Stefan Pijer Tomlin, poznat kao "Gospodin Tinder", postao je jedan od najpoželjnijih muškaraca na aplikaciji Tinder nakon što je čak 14.600 žena označilo njegov profil kao interesantan. Iako mu je to donelo veliku popularnost, brojna poznanstva i više desetina sastanaka, slava mu nije donela sreću u ljubavi.

Naprotiv, kako je sam priznao, njegova reputacija s vremenom je postala teret, jer su ga žene često doživljavale kroz imidž koji je stekao, a ne kao osobu. Zbog toga su odnosi koje je ostvarivao bili površni i bez prave povezanosti.

Nakon godina provedenih na aplikacijama za upoznavanje, partnerku je upoznao spontano, u stvarnom životu, što je za njega bilo mnogo prirodnije iskustvo. Upravo tada je shvatio da mu je takav način povezivanja bliži i iskreniji.

Svoje iskustvo kasnije je pretočio u posao, pa je pokrenuo uslugu savetovanja za onlajn upoznavanje, pomažući drugima da unaprede svoje profile. Danas se bavi influenser marketingom, modelingom i radi kao pilot, dok se u međuvremenu povukao iz sveta ljubavnog treniranja i posvetio drugim poslovima, piše Super Žena.