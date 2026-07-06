Jedna Amerikanka doživela je veliko iznenađenje nakon što joj je majka, neposredno pred smrt, otkrila porodičnu tajnu koju je čuvala decenijama. Tada je saznala da muškarac koji ju je odgajio nije njen biološki otac, već da je začeta tokom perioda kada su njeni roditelji bili razdvojeni.

Nakon majčine smrti odlučila je da uradi DNK test kako bi otkrila istinu o svom poreklu. Rezultati su pokazali da je njen biološki otac bio muškarac po imenu Džon, koji je preminuo pre više od 30 godina. Istraživanje porodičnog stabla dovelo ju je do brojnih rođaka, a zatim i do saznanja da sa očeve strane ima čak 35 braće i sestara, zbog čega danas ukupno ima 42 polubrata i polusestre.

Kako je ispričala, još kao dete je povremeno slušala nagoveštaje da muškarac koji ju je odgajio nije njen biološki otac, ali tada nije razumela njihovo značenje. Tek nakon majčinog priznanja odlučila je da potraži odgovore.

Uz pomoć novih članova porodice upoznala je svoju braću i sestre po ocu, koji su je srdačno prihvatili i pozvali na tradicionalno porodično okupljanje. Posebno emotivan trenutak bio je susret sa najstarijom sestrom, sa kojom je provela sate razgovarajući o njihovom ocu i porodičnoj prošlosti.

Tokom posete groblju prvi put je obišla grob svog biološkog oca. Kako kaže, taj trenutak bio je istovremeno tužan i ispunjen osećajem bliskosti, a nakon svih otkrića oseća zahvalnost što je dobila priliku da upozna veliki deo porodice za koji godinama nije ni znala da postoji.