Ispovesti
Nakon majčine smrti razotkrila je veliku porodičnu tajnu: Prava istina joj promenila život, ovo niko nije mogao da očekuje
Tajna koju je njena majka čuvala decenijama otkrivena je tek na samrti i potpuno joj je promenila život.
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