Radnička dijeta osmišljena je 1985. godine, kada je, navodno, jedna američka kompanija odlučila da ohrabri i pomogne svojim radnicima da vode zdraviji život i izgube višak kilograma. Po planu ove dijete trebalo bi da gubite oko 2 do 5 kilograma sedmično, a posebno je istican značaj hidratacije, pa se svim radnicima napominjalo da je obavezno da svakog dana popiju i 6 do 8 čaša vode. Uz to, svakog dana možete u neograničenim količinama piti supu u neograničenim količinama, ali pripremljenu po receptu ove kompanije.

Prvi dan

Možete jesti apsolutno sve od voća osim banana. Ne postoje ograničenja u količini, jedite što više voća.



Drugi dan

Voće zamenite sa povrćem, koje možete konzumirati i kuvano i sirovo, a pri tom ne postoji ograničenje šta smete, a šta ne smete jesti od povrća. Doručak vam na primer može biti pečeni krompir, a po želji možete dodati malo maslaca. Ovo će telu dati ugljene hidrate koji su neophodni da obezbede energiju tokom ostatka dana. Povrće će obezbediti tijelu dovoljno hranljivih sastojaka i vlakana, a praktično je bez kalorija.

Treći dan

Osim banana i krompira, treći dan možete jesti sve mešavine voća i povrća, bez ograničenja na vrstu i količinu. Krompir vam nije potreban jer ćete ugljene hidrate dobiti iz voća. U ovoj fazi telo je spremno da sagori višak kilograma.

Četvrti dan

Banane i mleko. Ovaj dan možete pojesti do 8 banana, možete popiti 3 čaše mleka i naravno supu možete jesti koliko vam je potrebno i koliko želite (kao i ostalih dana ove dijete). Banane su važne jer će vam povratiti natrijum i kalijum koje je organizam izgubio u prethodna tri dana.



Peti dan

Dan za govedinu i paradajz. Možete pojesti 6 paradajza i dve porcije po 300 g junetine ili teletine. Ovaj dan povećajte unos vode za dodatne 2 čaše, kako biste pomogli telu da se očisti. Meso će obezbediti vašem telu gvožđe i proteine, a paradajz vlakna koja pomažu varenje.

Šesti dan

I šesti dan se jede junetima, ali se paradajz menja sa miksom povrća koje ćete uzeti po sopstvenom izboru. Možete jesti povrće koliko želite, a govedinu isto kao i peti dan (2 porcije po 300g). Ovog dana telo je potpuno naklonjeno gubitku kilograma i videćete razliku u vašem izgledu u odnosu na vreme pre početka dete.

Sedmi dan

Poslednjeg dana jedite integralni pirinač, voćni sok i povrće, bez nekih ograničenja. Nakon ovog sedmodnevnog plana ishrane, trebalo bi da imate potpuno očišćen organizam i da budete lakši bar za 2 kilograma.



SUPA -RECEPT:

potrebni sastojci

voda

2 zelene paprike

6 glavica luka (manjih ili 2 veće)

paradajz

celer

glavica kupusa

kockica pileće supe

so i biber po ukusu

Priprema:

Svi sastojci se ubace u posudu za kuvanje i kuvaju najmanje 45 minuta ili dok povrće ne bude u potpunosti kuvano.

Naravno, dijetu ne započinjite pre konsultacije sa vašim lekarom.