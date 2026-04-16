U mnogim kulturama veruje se da određeni predmeti u domu mogu uneti lošu energiju, ali iza nekih upozorenja kriju se i vrlo realni razlozi. Među najčešće „nepoželjnim“ stvarima su pokvareni satovi i stari kalendari, jer simbolično predstavljaju stagnaciju i zastoj u životu. Slično važi i za suve biljke – osim što ružno izgledaju, stvaraju utisak zapuštenosti i „mrtve“ energije u prostoru.

Zanimljivo je da se i kaktusi često pominju kao problematični, jer njihovi bodljikavi oblici navodno unose napetost u dom. Tu su i otvoreni kišobrani u zatvorenom prostoru, što je staro sujeverje koje potiče još iz antičkih vremena. Ipak, jedna stvar ima i stvarnu opasnost – stare zelene boje koje su nekada sadržale arsenik i mogle biti štetne po zdravlje, posebno u starijim objektima, piše Reader's digest.

Na kraju, bez obzira verujete li u sujeverje ili ne, jasno je da uredan, funkcionalan i negovan prostor uvek doprinosi boljem raspoloženju i kvalitetnijem životu.