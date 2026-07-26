Za neke horoskopske znakove preterano razmišljanje jednostavno je deo svakodnevice. Iznova analiziraju razgovore pod tušem ili mesecima nakon svađe razmišljaju o tome šta je zapravo trebalo da kažu.

Veliki deo života provode u sopstvenim mislima. San? Bilo bi lepo. Beskrajne spirale razmišljanja? Svakodnevica.

U nastavku donosimo šest horoskopskih znakova koji najviše analiziraju, preispituju i preterano razmišljaju.

Blizanci

Kao da ste rođeni s neprestano uključenim vrtlogom misli koji nikada nije dobio dugme za isključivanje. Bilo da je reč o tonu kojim vam se obratio kolega ili situaciji s prijateljicom iz detinjstva od pre nekoliko godina, uvek postoji nešto što vam zaokuplja misli. Vaša radoznalost jedna je od vaših najvećih vrlina, ali vas lako može odvesti u beskrajne krugove pitanja: „Šta bi bilo kad bi bilo?“.

Vaš um neprestano skače između svakodnevnih briga i velikih životnih pitanja. Ako postoji neko kome je potreban podsetnik da s vremena na vreme jednostavno zastane i duboko udahne, onda ste to vi. Kada biste sebi češće dozvolili da se odreknete potrebe za kontrolom i verujete da će ono što vam je namenjeno pronaći put do vas, vaš um bi konačno mogao da pronađe mir za kojim toliko čezne.

Lav

Vaše misli retko se vrte oko pitanja: „Šta ako nešto pođe po zlu?“. Umesto toga, mnogo češće razmišljate: „Šta ako me ne vole?“ ili „Šta ako nisam dovoljno dobar?“. U srži vaših strahova nije neuspeh, već mogućnost da razočarate sami sebe ili ne dobijete priznanje kojem se nadate.

Ključ je u tome da pronađete nešto što vas svakodnevno ispunjava smislom i motivacijom. Kada ste potpuno posvećeni onome što volite, ostaje mnogo manje prostora za beskrajno analiziranje.

Devica

Osećaj da nikada nemate dovoljno ili da nikada niste dovoljno dobri prati vas gotovo celog života. Mnoge vaše brige, bez obzira na to da li su opravdane ili ne, povezane su s finansijskom sigurnošću, stabilnošću i strahom od gubitka tla pod nogama.

Zbog toga težite savršenstvu u svemu što radite, neumorno radite i na kraju sami sebi prebacujete jer niste ispunili sopstvene, često nerealno visoke standarde. Želite da uspete u životu po svaku cenu. Ali nemojte zaboraviti da život nije trka, već više liči na vrhunsko gurmansko jelo čiji je najveći adut upravo savršena ravnoteža svih ukusa.

Vodolija

Neprestano ste rastrzani između dve snažne želje: s jedne strane želite da istražite sve što život nudi, a s druge vas osećaj odgovornosti čvrsto drži na zemlji. Vaši najbliži znače vam sve, ali podjednako vam je važna i sopstvena sloboda.

Ta stalna potreba da budete na više mesta istovremeno i pritom svakom trenutku posvetite jednaku pažnju lako može stvoriti osećaj da se vrtite ukrug. Pomaže kada jasno odredite šta vam je zaista prioritet i postavite zdrave granice. Tako ćete lakše uživati u sadašnjem trenutku umesto da stalno razmišljate o onome što propuštate ili šta biste još mogli da radite.

Škorpija

U jednom trenutku potpuno verujete da se sve događa u pravo vreme, a već u sledećem analizirate svaku poruku na koju niste dobili odgovor, svaku jedva primetnu promenu raspoloženja i svaki mogući scenario do najsitnijih detalja.

Imate retku sposobnost da veoma intenzivno osećate emocije i atmosferu oko sebe, ponekad čak i pre nego što zakoračite u prostoriju. Ali upravo vas ta osetljivost lako može dovesti do osećaja preopterećenosti. Između potrebe za mirom i instinkta da uvek budete na oprezu, vaš unutrašnji mir često ostaje po strani.

Zapamtite da nije potrebno u svemu tražiti skriveno značenje ili uvek imati rezervni plan. Ponekad se najlepše stvari dogode upravo onda kada jednostavno pustite da život ide svojim tokom.

Ribe

U vašem umu postoji predivan, gotovo čaroban svet u koji uvek možete da se povučete. Problem je u tome što u njega često bežite mnogo češće nego što bi trebalo. Kada bi sanjarenje bilo olimpijska disciplina, vrlo verovatno biste osvajali zlatne medalje.

Ono što vam je zapravo potrebno jesu osećaj sigurnosti, ljubav, podrška i poverenje da će neke stvari jednostavno doći na svoje mesto. Možda će vam pomoći da se s vremena na vreme zaustavite i podsetite da vas svaka odluka vodi ka nečemu novom. Tada ćete se osećati manje zarobljeno u sopstvenim mislima, prenosi Vogue.



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