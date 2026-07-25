Britanski kuvar Deren Mekgrejdi, koji je 15 godina kuvao za britansku kraljevsku porodicu, podelio je svoje savete za pripremu savršenih "jaja na oko".
Tom prilikom je otkrio i koju bi namirnicu, prema njegovom mišljenju, trebalo zauvek izbaciti iz frižidera.
Istakao je da postoji nekoliko ključnih pravila kojih se vredi pridržavati ako želite ispeći savršena jaja na oko.
"Za početak, koristite kvalitetna, po mogućnosti organska jaja. A što se tiče masnoće na kojoj ih pečete, neki će reći margarin. Nikada, ali baš nikada nemojte koristiti margarin", savetuje on.
Dodao je kako margarin ne preporučuje ni za jednu vrstu kuvanja.
"Nemojte pripremati ništa na margarinu. Zapravo, izbacite ga iz kuhinje. Čak ni muve ne vole margarin, toliko je loš", kaže Mekgrejdi.
Deren Mekgrejdi preporučuje da se jaja na oko pripremaju na puteru ili maslinovom ulju.
"Ako koristite puter, birajte kvalitetan puter s većim procentom mlečne masti i manjim procentom vode kako ne bi prskao tokom pečenja. Zagrejte ga, ali pazite da ne potamni, pa tek tada stavite jaja u tiganj", objasnio je.
Naglasio je i da jaja ne treba dirati dok se donja strana ne ispeče, a tek ih zatim okrenuti ako želite da budu pečena s obe strane.
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