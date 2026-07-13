Da li ste ikada razmišljali o tome da tajna vašeg karaktera i životnog puta ne leži samo u zvezdama, već i u brojevima?
Dok nas astrologija uči o uticaju planeta, numerologija vekovima proučava magična svojstva cifara koje nas prate od prvog daha.
Pored vašeg ličnog sudbinskog broja (koji dobijate sabiranjem svih cifara u datumu rođenja), numerolozi ističu da poslednja cifra u godini vašeg rođenja nosi posebnu energiju. Ona je poput vašeg energetskog koda.
Numerološki profil:
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Cifra 0 - Rođeni vizionari i harizmatici Vi ste osoba koja ima neverovatan dar da stvori nešto ni iz čega. Pokreće vas čista strast, dok vam je materijalno uvek u drugom planu. U društvu ste magnet - gde god da se pojavite, donosite dobru energiju i ljudi vas momentalno zavole.
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Cifra 1 - Rođeni lideri sa mekim srcem Vaša sudbina je da budete na vrhu. Veoma ste samostalni, retko tražite pomoć i uvek znate svoj cilj. Ipak, pazite da u trci za uspehom ne zanemarite bliske ljude. Iako delujete neustrašivo, za svoje prijatelje ste spremni da uradite sve.
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Cifra 2 - Empate i timski igrači Ne volite nepotrebne rizike i najbolje funkcionišete u harmoničnom okruženju. Porodica i prijatelji su vaš centar sveta. Imate redak dar, umesto da osuđujete ljude, vi se trudite da ih zaista razumete i saslušate.
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Cifra 3 - Večiti optimisti i sanjari Za vas je čaša uvek do pola puna! Vaša energija i vesela priroda su zarazne. Volite da maštate i bežite u svoj kreativni svet. Jedina mana? Ponekad vam zafali malo hrabrosti kada treba doneti krupne životne odluke.
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Cifra 4 - Strastveni i ambiciozni buntovnici Vi sve proživljavate sa 100% emocija. Ponekad ste skloni dramatizaciji i teško menjate svoje mišljenje, ali vas upravo ta tvrdoglavost i neverovatna ambicija vode do uspeha tamo gde drugi odustaju.
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Cifra 5 - Čuvari mira i harmonije Vi ste sušta suprotnost četvorkama, pre ćete popustiti nego što ćete se upustiti u svađu. Cenite balans i mir iznad svega. Ipak, numerolozi vas podsećaju: pazite da ugađajući drugima ne zaboravite na sopstvene želje i potrebe.
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Cifra 6 - Šarmantne diplomate Komunikacija je vaše najjače oružje. Možete započeti razgovor sa bilo kim i svuda ste rado viđen gost. Imate urođen talenat za pregovaranje, mada ponekad morate da se kontrolišete kako ne biste upali u zamku ogovaranja.
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Cifra 7 - Magneti za sreću i večiti školarci Šta god da se desi, vi verujete u dobar ishod i ta vera vas čuva. Imate neverovatno širok krug interesovanja i stalno istražujete nove vidike. Pratite svoju intuiciju, jer vas ona nikada ne vara.
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Cifra 8 - Neustrašivi borci Život vas možda češće stavlja pred izazove, bilo na poslu ili u ljubavi, ali vaša snaga je neprocenjiva. Vi ste hrabri, odani i spremni da se borite za svoje vrednosti do samog kraja. Svaka prepreka vas samo čini jačima.
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Cifra 9 - Humanitarnci velikog srca Vi ste osoba koja bi dala "sve od sebe" za druge. Uživate u pomaganju i nesebičnom deljenju, zbog čega vas okolina duboko ceni i poštuje. Vaša sreća dolazi kroz usrećivanje drugih.
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