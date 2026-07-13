Da li ste ikada razmišljali o tome da tajna vašeg karaktera i životnog puta ne leži samo u zvezdama, već i u brojevima?

Dok nas astrologija uči o uticaju planeta, numerologija vekovima proučava magična svojstva cifara koje nas prate od prvog daha.

Pored vašeg ličnog sudbinskog broja (koji dobijate sabiranjem svih cifara u datumu rođenja), numerolozi ističu da poslednja cifra u godini vašeg rođenja nosi posebnu energiju. Ona je poput vašeg energetskog koda.

Numerološki profil: