Ivanjdan, koji se obeležava 7. jula, ove godine dolazi u periodu kada se na nebu oseća snažan uticaj Jupitera u Lavu. Planeta sreće, obilja i ekspanzije podstiče hrabre poslovne poteze, veće ambicije i želju da se zaradi više. Istovremeno, Saturn u Ovnu traži disciplinu i odgovornost, pa najveće finansijske dobitke neće ostvariti oni koji čekaju da im sreća pokuca na vrata, već oni koji su spremni da preuzmu inicijativu. Za četiri horoskopska znaka počinje period u kojem će lakše vraćati dugove, povećati prihode i konačno osetiti finansijsko olakšanje.

Lav

Ako je neko favorit ovog perioda, to su Lavovi. Jupiter prolazi kroz njihov znak i otvara vrata poslovnim uspesima, većim prihodima i prilikama koje se ne propuštaju. Mnogi će dobiti unapređenje, novu poslovnu ponudu ili će pokrenuti projekat koji će im doneti ozbiljnu zaradu. Ako ste prethodnih meseci ulagali trud bez vidljivih rezultata, od Ivanjdana stvari počinju da se menjaju u vašu korist. Dugovi će se lakše zatvarati, a na račun će stizati više novca nego što ste očekivali.

Ovan

Vatrena energija Jupitera u Lavu pravi harmoničan aspekt sa vašim znakom i donosi prilike za napredovanje. Posebno će profitirati oni koji rade privatno, vode sopstveni posao ili razmišljaju o promeni radnog mesta. Mogući su bonusi, veće provizije ili dodatni honorari. Saturn u vašem znaku traži da budete strpljivi i mudri sa novcem, ali upravo zahvaljujući toj disciplini uspećete da rešite dugove koji vas opterećuju.

Strelac

Jupiter je vaš vladar i svaki njegov povoljan položaj oseća se veoma snažno. Od Ivanjdana vam se otvaraju mogućnosti za zaradu preko inostranstva, interneta, obrazovanja ili saradnje sa ljudima iz drugih gradova i država. Mnogi će dobiti priliku da povećaju prihode kroz novi posao ili dodatni angažman. Ako ste imali finansijske blokade, one polako ostaju iza vas, a pred vama je period u kojem će novac lakše dolaziti.

Blizanci

Za Blizance ovaj period donosi važne poslovne razgovore, uspešne pregovore i potpisivanje ugovora koji mogu značajno popraviti finansijsku situaciju. Jupiter iz Lava podstiče komunikaciju, trgovinu, marketing, medije i sve poslove u kojima su reči glavno oružje. Moguća je i isplata novca koji dugo čekate ili ponuda za dodatni posao. Ako budete spremni da prihvatite nove izazove, finansijska slika će se značajno popraviti.