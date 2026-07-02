Od 30. juna 2026. do 26. jula 2027. godine, moćni Jupiter ulazi u znak Lava i donosi veliki zaokret u ljubavi, karijeri, kreativnosti i samopouzdanju.

U narednih 13 meseci mnogi će poželeti više - više pažnje, više ljubavi, više uspeha i više priznanja. Jupiter u Lavu budi potrebu da zablistamo, da budemo primećeni i da konačno pokažemo svetu ko smo.

Ovaj tranzit donosi hrabre poteze u ljubavi, velika obećanja i dramatične izjave. Biće mnogo emocija, strasti i velikih planova. Međutim, ego bi mogao da bude problem, pa će biti važno ostati prizeman.

Dobra vest je da Jupiter u Lavu podstiče kreativnost, hrabrost i autentičnost. Sada je vreme da stanete u centar pažnje i izborite se za ono što želite.

Ovan

Poslednjih meseci bili ste pod stresom i pomalo izgubljeni. Jupiter u Lavu vraća vam energiju, samopouzdanje i želju za akcijom. Ponovo ulazite u igru — i to jači nego ikad.

Bik

Dom i porodica dolaze u prvi plan. Razmišljaćete o prostoru u kom živite i kako da ga pretvorite u svoju oazu mira. Shvatićete da vi stvarate toplinu gde god da ste.

Blizanci

Bićete svuda i na sto strana. Narednih godinu dana donosi mnogo komunikacije, kretanja i susreta. Samo pazite da ne pregorite — ostavite vreme i za sebe.

Rak

Novac dolazi u fokus. Mogući su veći prihodi, ali i veći troškovi. Dobar je period za štednju, ulaganje i pametne finansijske odluke.

Lav

Ovo je vaš trenutak. Jupiter u vašem znaku donosi sreću, popularnost i ogroman lični rast. Zračićete harizmom i privlačićete pažnju gde god da se pojavite.

Devica

Možda imate utisak da sreća nije na vašoj strani, ali univerzum vas zapravo sprema za nešto bolje. Zatvaraju se jedna vrata, ali se otvaraju druga — mnogo važnija.

Vaga

Ljudi oko vas mogu vam mnogo pomoći. Kontakti, poznanstva i poslovne veze sada postaju ključ uspeha. Ne ustručavajte se da tražite podršku.

Škorpija

Karijera kreće uzlaznom putanjom. Moguća je promocija, napredak ili veća zarada. Imate jaču poziciju nego što mislite — izborite se za ono što zaslužujete.

Strelac

Jupiter vas gura ka avanturi. Putovanja, nova iskustva i širenje vidika obeležiće naredni period. Slušajte srce i idite tamo gde osećate inspiraciju.

Jarac

Mogući su neočekivani finansijski dobici. Ulaganja iz prošlosti mogla bi konačno da donesu rezultate. Dobar period za pametne poteze sa novcem.

Vodolija

Ljubav dolazi u centar pažnje. Ako ste slobodni, naredni period donosi zanimljiva poznanstva i mnogo flerta. Ako ste zauzeti, odnos može otići na viši nivo.

Ribe

Prvih nekoliko nedelja može delovati haotično, ali ubrzo ćete uspostaviti ritam koji vam prija. Uvođenje novih navika doneće vam više energije i bolji osećaj u svakodnevici.