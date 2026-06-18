Pacov

Danas ćete se probuditi sa osećajem da se svet vrti oko vas. I bićete u pravu – mnogi će tražiti vaše mišljenje, savet ili pomoć. Iskoristite trenutak, ali nemojte dozvoliti da vas pažnja ponese više nego što treba. Vaših pet minuta slave neće trajati zauvek.

Preporuka: Uživajte u pažnji, ali ostanite skromni. Jedna dobra odluka danas biće sasvim dovoljna.

Bik

Stare greške danas bi mogle ponovo da vam se vrzmaju po glavi. Preispitivaćete odluke, reči i poteze koje ste nekada napravili. Ne zaboravite da su upravo te greške oblikovale osobu kakva ste danas.

Preporuka: Zapišite tri važne lekcije koje ste naučili iz svojih promašaja.

Tigar

Danas biste mogli da ulazite u rasprave oko sitnica. Biće vam teško da prećutite ono što mislite, ali nije svaka bitka vredna energije.

Preporuka: Ako već morate da se raspravljate, izaberite samo jednu temu koja vam je zaista važna.

Zec

Poželećete da svima delite savete i pokazujete kako bi stvari trebalo da se rade. Ipak, ne vole svi nepozvane učitelje.

Preporuka: Danas preskočite lekcije drugima i fokusirajte se na sopstvene planove.

Zmaj

Imaćete osećaj da možete da pomerite planine i promenite svet. Ambicije su velike, ali nije potrebno da danas budete heroj.

Preporuka: Učinite jedno dobro delo bez očekivanja pohvale ili priznanja.

Zmija

Poželećete mir i samoću više nego inače. Ljudi će vas umarati, čak i oni koje najviše volite.

Preporuka: Odvojite bar dva sata samo za sebe i isključite telefon.

Konj

Sumnje će vas pratiti tokom dana. Pitaćete se da li ste doneli prave odluke i da li idete dobrim putem.

Preporuka: Podsetite sebe da radite najbolje što možete i verujte svom izboru.

Koza

Danas biste mogli da se upoređujete sa drugima. Nečiji uspeh, putovanje ili nova kupovina mogli bi da probude zavist.

Preporuka: Umesto poređenja, napravite jedan mali korak ka svom cilju.

Majmun

Poželećete da prekršite neko pravilo, makar iz zabave. Biće vam zanimljivo da pomerate granice i testirate tuđe reakcije.

Preporuka: Dozvolite sebi malo nestašluka, ali ne preterujte.

Petao

Imaćete osećaj da vreme leti i da ne stižete sve što ste planirali. U stvarnosti ste samo preuzeli previše obaveza.

Preporuka: Usporite tempo i završavajte stvari jednu po jednu.

Pas

Mogli biste da pomislite da vas niko ne razume i da su svi protiv vas. To nije istina – samo ste umorni.

Preporuka: Na kraju dana zapišite jednu lepu stvar koja vam se dogodila.

Svinja

Počećete nešto sa velikim entuzijazmom, ali ćete brzo izgubiti interesovanje kada se pojavi nova zanimljiva ideja.

Preporuka: Nemojte sebe kritikovati zbog nedovršenih stvari. Ponekad je i pokušaj važan deo puta.