Život u kraljevskim porodicama, iako deluje glamurozno, zapravo podrazumeva niz strogih pravila koja članovi moraju da poštuju bez izuzetka.



Ta pravila utiču na gotovo sve od izbora imena dece i korišćenja titula, do braka i ponašanja u javnosti.

Pravila imaju gotovo sve kraljevske kuće: u Danskoj se ime novorođenčeta otkriva tek na krštenju, u Švedskoj su pojedinim članovima porodice oduzete titule, dok u Japanu žene gube status ako se udaju za osobe van carske porodice. U Monaku je za brak potrebna dozvola vladara, a u Velikoj Britaniji postoje nepisana pravila o oblačenju na zvaničnim događajima.

Sve to pokazuje da su kraljevske porodice i danas pod jakim uticajem tradicije i protokola koji ograničavaju lični izbor.